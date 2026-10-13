Europei tennistavolo, Oyebode e Arlia volano nel main draw a Lubiana. Eliminato Faso

Gli azzurri chiudono al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione. Eliminati Faso e Trevisan, mentre Mutti si gioca l’accesso al tabellone contro Camara. Fuori Stoyanov-Piccolin nel doppio misto.

John Oyebode e Nicole Arlia conquistano l’accesso al tabellone principale dei Campionati Europei di tennistavolo di Lubiana. Entrambi gli azzurri hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione, mentre si fermano Danilo Faso e Francesco Trevisan. Matteo Mutti deve invece ancora disputare il suo ultimo incontro del Gruppo 24.

Oyebode vince una battaglia con Sgouropoulos

John Oyebode, numero 87 del ranking mondiale, ha conquistato il primo posto nel Gruppo 22 battendo il greco Ioannis Sgouropoulos, numero 264, per 3-2 (11-5, 11-4, 9-11, 11-13, 11-7).

L’azzurro ha controllato i primi due parziali, prima della reazione dell’avversario. Sgouropoulos ha accorciato nel terzo set e nel quarto ha annullato due set-point a Oyebode, riuscendo poi a portare il match alla “bella”.

Nel quinto parziale Oyebode ha cambiato campo avanti 5-2, ha allungato sull’8-4 e, dopo essersi visto ridurre il margine fino all’8-7, ha piazzato gli ultimi tre punti. Il match-point è arrivato con un topspin di diritto da sotto il tavolo che ha chiuso la sfida e consegnato all’italiano il main draw.

Arlia domina Kalvatn e si qualifica

Passaggio del turno anche per Nicole Arlia, numero 138 del ranking mondiale, che ha superato nettamente la norvegese Christine Kalvatn, numero 995, con il punteggio di 3-0 (11-6, 13-11, 11-3).

Arlia ha così chiuso al comando il Gruppo 2 e si è unita nel tabellone principale a Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini, già ammesse di diritto in quanto teste di serie.

Dopo aver controllato il primo set, l’azzurra ha dovuto lottare soprattutto nel secondo: avanti 6-1 e poi 9-5, è stata riavvicinata e ha mancato tre set-point prima di chiudere alla quarta occasione sul 13-11. Senza storia il terzo parziale, nel quale Arlia è partita sul 4-0 e ha completato il successo con un break conclusivo di tre punti.

Faso eliminato da Pitchford

Si ferma invece nel girone il percorso del 16enne Danilo Faso, numero 218 del mondo. Nel Gruppo 19 il palermitano è stato battuto per 3-0 (11-8, 12-10, 11-6) dall’inglese Liam Pitchford, numero 241 del ranking ma con un best ranking di numero 12.

Faso ha avuto le occasioni migliori nel secondo set, quando dal 5-5 è salito sull’8-5 e successivamente si è procurato due palle set, senza riuscire a sfruttarle. Pitchford ha invece trasformato la propria prima opportunità e nel terzo parziale ha poi chiuso la partita.

Trevisan vince ma non basta per il passaggio del turno

Successo senza qualificazione per l’altro 16enne azzurro Francesco Trevisan, numero 412 del ranking mondiale.

Nel Gruppo 26 Trevisan ha battuto il kosovaro Kreshnik Mahmuti per 3-0 (11-1, 11-8, 12-10), ma il risultato non è stato sufficiente per evitare l’eliminazione al termine della fase a gironi.

Mutti si gioca il main draw contro Camara

Resta ancora da completare il percorso di Matteo Mutti, numero 138 del mondo. Nel Gruppo 24 l’azzurro scenderà in campo alle 16.20 al tavolo 6 contro l’olandese Gabrielius Camara, numero 270, con in palio l’accesso al tabellone principale.

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Doppio misto, fuori Stoyanov e Piccolin

Si è invece concluso nei sedicesimi il cammino di Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin nel doppio misto.

Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-0 (12-10, 11-7, 11-5) dai francesi Alexis Lebrun e Charlotte Lutz, teste di serie numero 2. Stoyanov e Piccolin hanno mancato tre set-point nel primo parziale, quando conducevano 10-7, prima di subire la rimonta della coppia francese.

In serata il doppio femminile

Il programma azzurro proseguirà questa sera alle 19 con i sedicesimi del doppio femminile. Gaia Monfardini e Nicole Arlia affronteranno al tavolo 1 le slovene Sara Tokic e Ana Tofant.

Gli incontri degli Europei di Lubiana sono trasmessi in diretta streaming sul canale ufficiale ETTU TV.