Champions ed Europa League in chiaro su TV8: Manchester City-Psg e Benfica-Celtic

Mercoledì 14 ottobre alle 21 il big match di Champions League tra inglesi e francesi, giovedì spazio all’Europa League. Pre e post partita con TV8 Football Night e highlights delle coppe dalle 23.

Le grandi coppe europee tornano in chiaro su TV8 con due appuntamenti consecutivi tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre. Si parte con Manchester City-Paris Saint-Germain in Champions League, per poi proseguire con Benfica-Celtic in Europa League.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta alle ore 21 e saranno accompagnate dagli studi di TV8 Football Night, con approfondimenti, commenti e interviste prima e dopo il match.

Manchester City-Psg in chiaro mercoledì 14 ottobre

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre con la sfida di Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain.

La diretta della partita inizierà alle 21, mentre la serata di TV8 partirà alle 20.20 con lo studio pre-partita di TV8 Football Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

In studio ci saranno Walter Zenga, Stefano De Grandis e Nicola Savino, oltre alla partecipazione della Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci presente in studio e Marco Santin in collegamento.

Al termine della partita spazio allo studio post-match. Dalle 23 saranno inoltre trasmessi in chiaro gli highlights delle partite di Champions League disputate martedì e mercoledì, con particolare attenzione alle squadre italiane.

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Giovedì Benfica-Celtic e gli highlights di Europa League

Giovedì 15 ottobre sarà invece la volta di Benfica-Celtic, con calcio d’inizio ancora alle 21.

Anche in questa occasione la partita sarà accompagnata da TV8 Football Night. Leo Di Bello e Sarah Castellana saranno affiancati da Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis e Massimo Caputi.

Dalle 23 TV8 proporrà poi gli highlights di tutte le partite del turno di Europa League, con spazio dedicato alle formazioni italiane impegnate nella competizione.