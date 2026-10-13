“La Nobile Arte”, al CONI il docufilm sui 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana

Giovedì 15 ottobre alle 18 la presentazione al Salone d’Onore del CONI. Il film, diretto da Vincenzo Lamagna e prodotto da NEXTING – SportFace, racconta storia ed evoluzione del pugilato italiano attraverso dieci round.

Un viaggio nella storia e nell’evoluzione del pugilato italiano attraverso dieci round. Giovedì 15 ottobre, alle ore 18, il Salone d’Onore del CONI di Roma ospiterà la presentazione di La Nobile Arte, docufilm dedicato ai 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.

L’appuntamento è in programma in Largo Lauro de Bosis 15 e rientra nella selezione di Alice nella Città – Festival del Cinema di Roma, nella sezione È Fuori Sala. La presentazione sarà curata da Boris Sollazzo.

Dieci round per raccontare il pugilato italiano

La Nobile Arte costruisce il proprio racconto attraverso dieci round, ciascuno dedicato a un tema, un valore o una personalità legati alla storia della boxe italiana.

Il docufilm è diretto da Vincenzo Lamagna e prodotto da NEXTING – SportFace, con Antonio Palmieri produttore esecutivo, in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana.

La sceneggiatura è firmata da Michela Pellegrini insieme a Stefano Buttafuoco, che è anche voce narrante e protagonista del progetto.

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Da Venezia al Festival del Cinema di Roma

Il film era già stato presentato nell’ambito del Venice Production Bridge della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il percorso prosegue ora a Roma, dove La Nobile Arte è stato selezionato da Alice nella Città nella sezione È Fuori Sala, con la presentazione ufficiale in programma al CONI.

L’appuntamento di giovedì rappresenterà così una nuova tappa del progetto dedicato a oltre un secolo di storia della Federazione Pugilistica Italiana e del movimento pugilistico nazionale.