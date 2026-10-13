Boxe, Angelo Morejon conquista il WBC Silver Bridgerweight ad Amsterdam

Successo al Teatro Carré per “El Terrible”, che supera l’idolo di casa Willy Kyankonye. Il match si chiude al terzo round per abbandono dell’angolo dell’avversario.
Angelo Morejon conquista la cintura WBC Silver dei Bridgerweight. Al Teatro Carré di Amsterdam, il pugile azzurro ha superato Willy Kyankonye, beniamino del pubblico di casa, aggiudicandosi il titolo.
Il combattimento si è concluso al terzo round per ko tecnico, dopo la decisione dell’angolo di Kyankonye di interrompere il match.
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Un successo importante per Morejon, soprannominato “El Terrible”, che lascia così Amsterdam con la cintura WBC Silver Bridgerweight.