Pattinaggio artistico a rotelle, l’Italia fa il pieno ai Mondiali: nove medaglie e quattro ori tra danza e coppie

Ai World Skate Games in Paraguay Sasso e Altieri Degrassi si confermano campioni nella danza Senior, primo titolo per Polli-Inglese nelle coppie d’artistico con podio tutto azzurro. Ori Junior per Ambrosino-Buonincontro e Milzi-Malloggi.

Nove medaglie, di cui quattro d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. È il bilancio dell’Italia nelle specialità di danza e coppie d’artistico ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, inseriti nel programma dei World Skate Games in corso in Paraguay.

Un raccolto fatto di conferme, primi successi iridati e sfide combattute fino all’ultimo, sia tra i Senior sia tra gli Junior.

Danza Senior, Sasso e Altieri Degrassi ancora campioni

Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi hanno difeso il titolo mondiale con un programma libero fluido e preciso. Dopo un cluster in presa di livello 2, gli azzurri hanno ottenuto il livello massimo nel travelling individuale, con QOE tra +2 e +3, e completato i sollevamenti rotazionale e combinato. Per loro 89.77 punti nel libero (44.04 tecnico, 45.73 componenti).

Argento a Caterina Artoni e Raoul Allegranti con 86.79 punti (44.46 tecnico, 42.33 componenti). Bronzo ai colombiani Jesua Folleco e Maria Munoz, autori del miglior punteggio tecnico di giornata, ma frenati da una caduta costata due punti di detrazione.

Quinti Elisa Cavina e Yuri Allegranti, con 83.87 punti nel libero e 148.28 complessivi.

Danza Junior, doppietta azzurra

Dominio italiano anche tra gli Junior. Ludovica Ambrosino e Luca Buonincontro hanno conquistato il titolo vincendo anche il programma libero con 86.51 punti (47.85 tecnico, 38.66 componenti), per un totale di 148.62.

Argento a Carlotta Bruzzi e Alessandro Grossi, con 80.57 punti nel libero e 146.02 complessivi. Bronzo ai portoghesi Maria Rita Goncalves e Goncalo Cuhna, con 118.23 punti.

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Coppie d’artistico Senior, primo oro per Polli e Inglese

Podio tutto italiano nelle coppie d’artistico Senior, con il primo titolo mondiale nella massima categoria per Angelica Polli e Josè Enrico Inglese. In testa dopo il corto, gli azzurri hanno aperto il libero con una spirale della morte di livello 4 e un triplo twist di livello 2.

Qualche incertezza sul triplo salchow in parallelo e soprattutto sul sollevamento Venerucci, rimasto senza livello, non ha fermato la coppia, che ha reagito con il triplo rittberger lanciato, la trottola combinata side by side e gli ultimi due sollevamenti. Per loro 113.33 punti nel libero (63.38 tecnico, 49.95 componenti) e un totale di 199.30.

Argento a Micol Mills e Tommaso Cortini, penalizzati soprattutto dalla mancata trottola combinata in parallelo: 112.33 punti nel libero e 194.71 complessivi. Bronzo a Gloria Di Bella e Alessandro Bozzini, migliori nel libero con 114.55 punti (69.78 tecnico, 44.77 componenti) e 186.69 di totale.

Coppie d’artistico Junior, oro a Milzi-Malloggi e argento ai fratelli Nale

Tra gli Junior, Maelle Milzi e Leonardo Malloggi hanno vinto il titolo grazie al successo nel programma libero, con 90.24 punti, per un totale di 153.47. Secondi i fratelli Martina e Riccardo Nale, con 84.45 punti nel libero e 144.93 complessivi.

Archiviate le gare di coppia, la rassegna iridata di Asunción prosegue con la Solo Dance, che si apre con lo style della categoria Junior.