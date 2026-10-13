Ciclismo, Filippo Ganna alla Lidl-Trek dal 2027: “Ho obiettivi ambiziosi, soprattutto nelle classiche”

Il piemontese lascia la Netcompany-Ineos dopo otto anni e apre un nuovo capitolo della carriera. Nella nuova squadra ritroverà anche Jonathan Milan e Simone Consonni.

Filippo Ganna correrà con la Lidl-Trek a partire dalla stagione 2027. La formazione WorldTour ha ufficializzato l’ingaggio del 30enne piemontese, che lascerà così la Netcompany-Ineos dopo otto anni.

Per Ganna si apre una nuova fase della carriera, con un’attenzione particolare alle classiche ma senza rinunciare alle opportunità offerte dai Grandi Giri.

Ganna alla Lidl-Trek dal 2027

Due volte campione del mondo a cronometro, il corridore di Verbania vanta su strada otto vittorie di tappa al Giro d’Italia, due alla Vuelta a España e cinque alla Tirreno-Adriatico.

Nel corso della carriera si è messo in evidenza anche nelle classiche, salendo due volte sul podio della Milano-Sanremo e conquistando nel 2026 la Dwars door Vlaanderen.

Altrettanto importante il suo percorso su pista. Ganna ha fatto parte del quartetto italiano che ha conquistato l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo, ha vinto numerosi titoli mondiali e detiene il record dell’ora UCI.

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Ganna: “Aprire un nuovo capitolo è fantastico”

«Non vedo l’ora di affrontare il prossimo anno con una squadra importante come la Lidl-Trek», ha dichiarato Ganna dopo l’annuncio.

«Sono davvero orgoglioso di unirmi al team e impaziente di partecipare al primo ritiro e di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la mia attuale squadra, aprire un nuovo capitolo è fantastico e sento una grande motivazione per la prossima stagione».

Il piemontese guarda soprattutto alle corse di un giorno: «Ho obiettivi ambiziosi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, in particolare nelle classiche: con la squadra che avremo, nulla è fuori portata».

Restano però centrali anche i grandi appuntamenti a tappe: «Naturalmente, anche i Grandi Giri rimangono un obiettivo importante e non vedo l’ora di supportare la squadra, cogliendo al contempo le mie occasioni».

Alla Lidl-Trek ritroverà Milan e Consonni

Ganna conosce già diversi futuri compagni grazie all’esperienza con la Nazionale. Alla Lidl-Trek ritroverà infatti Jonathan Milan e Simone Consonni, altre due pedine della formazione in vista della stagione 2027.

Il trasferimento arriva inoltre in una fase di cambiamenti importanti nel ciclismo italiano, con Giulio Ciccone appena passato al Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.