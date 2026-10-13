Fiamme Gialle e ADR insieme per celebrare gli atleti

Nella cornice del raduno gialloverde, la consegna delle medaglie ufficialmente riassegnate a distanza di anni sancisce il trionfo dell’etica e della lealtà nello sport.

Fiamme Gialle e Aeroporti di Roma si sono uniti per celebrare i successi di Antonella Palmisano e Davide Re, protagonisti di una cerimonia speciale durante la quale sono state consegnate le medaglie conquistate in passato e ufficialmente riassegnate a distanza di anni, a seguito dei controlli antidoping che hanno portato alla squalifica dei rispettivi avversari.

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Alla presenza del Capo di Stato Maggiore del Centro Sportivo Fiamme Gialle, Ten. Col. Edoardo Viti, del Presidente della FIDAL Stefano Mei, del Comandante del I Nucleo Atleti Fiamme Gialle il Ten. Stefano Anceschi e del Capo dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione Digitale di ADR Dott. Roberto Rao, la cerimonia di consegna ha riaffermato il principio fondamentale che la trasparenza e la lealtà sportiva finiscono sempre per trionfare, anche a distanza di tempo

L’evento ha segnato anche il coronamento dell’annuale raduno tecnico-agonistico della squadra di atletica leggera delle Fiamme Gialle, tenutosi dal 6 al 9 ottobre tra le sedi di Castelporziano, Fiumicino e Roma.

Una quattro giorni di intenso lavoro che ha confermato ancora una volta il ruolo centrale del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza nello sviluppo e nella tutela dei talenti dell’atletica azzurra.

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