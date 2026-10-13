Scherma, Leonardo Caserta è il nuovo CT della sciabola maschile azzurra

Il 55enne tecnico napoletano raccoglie l’eredità di Andrea Terenzio e debutterà già nella Coppa del Mondo di Orano. Il presidente FIS Luigi Mazzone: “Ci affidiamo a un’eccellenza per esperienza e qualità”.

Leonardo Caserta è il nuovo Commissario tecnico della sciabola maschile italiana. Il 55enne maestro napoletano è stato scelto dalla Federazione Italiana Scherma per raccogliere l’eredità di Andrea Terenzio, che ha deciso di comune accordo con la FIS di interrompere la propria esperienza alla guida della Nazionale.

Caserta, tecnico di fama internazionale e da molti anni punto di riferimento dello staff azzurro, assumerà l’incarico in una fase particolarmente importante del quadriennio, con il percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 che prenderà il via nell’aprile del 2027.

Esordio in Coppa del Mondo a Orano

Il nuovo CT debutterà subito alla guida degli sciabolatori italiani nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo Assoluti, in programma nel prossimo weekend a Orano, in Algeria.

La Federscherma ha scelto quindi di puntare sull’esperienza di Caserta, protagonista per molti anni all’interno della Nazionale e presente negli staff tecnici succedutisi nelle diverse gestioni della sciabola azzurra.

Mazzone: “Caserta è un’eccellenza della nostra classe magistrale”

Il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone ha innanzitutto ringraziato Andrea Terenzio per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo.

«Ci tengo anzitutto a ringraziare Andrea Terenzio per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo con dedizione e impegno. Il titolo mondiale a squadre conquistato a Tbilisi 2025 dimostra il contributo importante che la sua guida ha saputo dare alla nostra sciabola maschile», ha dichiarato Mazzone.

Il presidente federale ha poi spiegato la scelta del nuovo CT: «Nelle ultime settimane ci siamo sentiti e confrontati spesso, arrivando di comune accordo a questo epilogo. Consapevoli d’essere in una fase decisiva del quadriennio, abbiamo ritenuto di affidare la carica di CT a un maestro esperto e vincente, con qualità tecniche e umane riconosciute».

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«Leonardo Caserta è un’eccellenza della nostra classe magistrale, una delle figure più apprezzate del movimento internazionale della sciabola. Lo ha dimostrato nei tantissimi anni in cui ha rappresentato un pilastro e un valore aggiunto nello staff azzurro», ha aggiunto Mazzone.

Il presidente FIS ha infine guardato al nuovo ciclo tecnico: «Sono certo che la bravura e le motivazioni del nostro nuovo Commissario tecnico saranno le basi solide per guidare un gruppo ricco di giovani talenti, chiamati a esprimere al meglio il proprio valore».

Per Caserta comincia dunque subito una nuova fase, con il primo appuntamento internazionale di Orano e, sullo sfondo, il percorso che condurrà la sciabola maschile italiana verso la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028.