F1, accordo decennale con il Ruanda: torna il Gran Premio d’Africa

Il Mondiale tornerà nel continente per la prima volta dal 1993. La gara si disputerà su un nuovo circuito a Bugesera, vicino a Kigali. Domenicali: “È un momento storico per la Formula 1”.

La Formula 1 tornerà a correre in Africa. È stato siglato un accordo decennale con il Ruanda per riportare il Mondiale nel continente nei primi anni del prossimo decennio, per la prima volta dal 1993.

Il nuovo appuntamento prenderà il nome di Gran Premio d’Africa e sarà presentato da Visit Rwanda. La data della prima edizione non è stata ancora comunicata.

Un nuovo circuito a Bugesera

La gara si disputerà su un circuito appositamente realizzato a Bugesera, circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali, nei pressi del nuovo aeroporto internazionale.

Il tracciato sarà sviluppato secondo gli standard FIA Grade 1, requisito necessario per poter ospitare una gara di Formula 1.

Il progetto si inserisce in un piano più ampio di sviluppo turistico, infrastrutturale e commerciale. L’impianto dovrebbe essere utilizzato anche per eventi sportivi internazionali, congressi e manifestazioni di intrattenimento, con l’obiettivo di favorire investimenti, turismo e occupazione nella regione.

Domenicali: “Un momento storico per la Formula 1”

«È un momento storico per la Formula 1», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali, sottolineando l’importanza dell’intesa per raggiungere nuovi appassionati e rafforzare ulteriormente la presenza globale del campionato.

Secondo i dati indicati dalla Formula 1, il continente africano conta già oltre 100 milioni di tifosi.

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Kagame: “Un investimento per il futuro”

Soddisfazione anche da parte del presidente ruandese Paul Kagame, che ha definito l’accordo un investimento per il futuro del Paese, destinato a creare nuove opportunità economiche e professionali per le comunità locali.

La data del primo Gran Premio, le varie fasi della costruzione del circuito e i dettagli relativi al fine settimana di gara saranno comunicati successivamente.