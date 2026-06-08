Zverev nella bufera dopo la finale del Roland Garros: "Che idiota!" - Sportface.it

Zverev nella bufera dopo la finale del Roland Garros: “Che idiota!”

La domenica della finale del Roland Garros, con Alexander Zverev e Flavio Cobolli sul Court Philippe‑Chatrier che molti di noi italiani aspettavano, non è stata risparmiata da polemiche ben più pesanti del risultato in campo.

Zverev, reduce da un match di semifinale vinto in quattro set contro Jakub Mensik, ha rilasciato un’intervista che doveva essere un momento di leggerezza, ma che è diventato subito terreno di scontro: “Quando sento il mio nome a cosa penso? Niente. Siamo atleti e pochi di noi hanno qualcosa nel cervello“, ha detto, scherzando sull’idea di non pensare troppo prima di una partita.

Una battuta, certo, ma nel clima di una semifinale Slam questa frase ha fatto esplodere discussioni e critiche immediate.

La frase e le polemiche di Cornet e Collarini

Non è tanto il contenuto in sé, ma il modo in cui è stata ripresa e interpretata. In un’epoca in cui il pubblico segue lo sport non solo per lo spettacolo ma anche per capire chi stanno incoraggiando, evidentemente una battuta esagerata può suonare come una presa in giro. L’ex tennista Alize Cornet ha parlato di mancanza di rispetto verso chi lavora duramente, mentre altri commentatori sui social, come il tennista Andrea Collarini, hanno bollato la frase con epiteti duri. Quel “che idiota” lanciato su una storia Instagram non è passato sotto traccia.