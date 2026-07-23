Assoluti di Firenze, Arese, Osakue e Sottile in gara: diretta su Atletica Italiana TV

Dal Challenge di venerdì 24 e sabato 25 luglio mattina ai Campionati Italiani Assoluti del weekend: oltre mille atleti e 40 titoli in palio. L’intero Challenge e le gare tricolori non coperte dalla Rai saranno trasmesse su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Firenze si prepara ad accogliere un lungo weekend dedicato all’atletica italiana. Si comincia venerdì 24 luglio con il Challenge Assoluto, che proseguirà sabato mattina e assegnerà gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani Individuali Assoluti, in programma sabato pomeriggio e domenica allo stadio Ridolfi.

Saranno complessivamente 1.044 gli atleti in gara a partire da venerdì, mentre nella 116ª edizione della rassegna tricolore verranno assegnati 40 titoli italiani. Firenze torna a ospitare gli Assoluti dopo 22 anni.

L’appuntamento rappresenterà anche un passaggio importante nella costruzione della Nazionale che parteciperà agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

L’intero Challenge e tutte le gare degli Assoluti non comprese nelle finestre televisive della Rai saranno trasmessi in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Il Challenge assegna gli ultimi pass per gli Assoluti

Il Challenge Assoluto si disputerà venerdì 24 e nella mattinata di sabato 25 luglio. I primi tre classificati di ogni specialità conquisteranno il diritto di partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, anche senza essere in possesso del minimo richiesto.

Numerosa la presenza degli atleti piemontesi, impegnati nelle gare di velocità, mezzofondo, ostacoli, salti e lanci.

Challenge uomini, Martinelli tra 100 e 200 metri

Vincenzo Martinelli dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo, reduce dal titolo regionale assoluto conquistato a Novara, sarà impegnato nei 100 e nei 200 metri.

Con lui saranno in gara anche i compagni di società Tommaso Pibiri nei 100 e Francesco Viotti nei 200, oltre a Federico De Marco dell’UGB.

Nei 400 metri sarà al via Edoardo Siliquini del Battaglio CUS Torino. Nei 110 ostacoli sono attesi Bryant Emovon e Giulio Cesare Ventura del Team Atletica Mercurio Novara.

Parteciperà anche il vicecampione italiano del decathlon Andrea Cerrato dell’Atletica Fossano ’75, iscritto inoltre nel salto in lungo.

Nei 400 ostacoli correranno Giorgio Isopi del Battaglio CUS Torino e Tommaso D’Onofrio della Sisport.

Gustavo Alves Nunes del Battaglio CUS Torino sarà impegnato nel salto triplo. Nel getto del peso gareggeranno Mattia Mirenzi dell’Atletica Team Carignano e Matteo Pautasso del Battaglio CUS Torino, mentre Jamine Egharevba della Safatletica Piemonte sarà in pedana nel lancio del disco.

Challenge donne, Paolucci guida le iscritte nei 200

Maddalena Paolucci della Sisport si presenta nei 200 metri con il miglior tempo tra le atlete iscritte, grazie al 24.01. Nella stessa gara sarà al via anche Carlotta Cera del Battaglio CUS Torino.

Virginia Dotti dell’Atletica Pinerolo e Angelica Abrigo della Sisport correranno i 400 metri, mentre Tiziana Traverso dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo sarà impegnata nei 400 ostacoli.

Nei 1500 metri è attesa Silvia Zampaglione del Battaglio CUS Torino.

Nel salto in alto gareggerà Francesca Fornaroli dell’Atletica Alessandria. Nel lungo saranno presenti Martina Vianelli della Novatletica Chieri ed Elena Comollo della Sisport.

Nel disco spazio all’azzurrina Matilde Cecati della Sisport e ad Anna Bertin dell’Atletica Pinerolo. Le portacolori della Sisport Erika Paris e Martina Perrero prenderanno parte al giavellotto.

Arese iscritto nei 1500 e nei 5000 metri

Tra i protagonisti più attesi dei Campionati Italiani Assoluti figura Pietro Arese. L’atleta delle Fiamme Gialle tornerà in pista nei 1500 metri, distanza nella quale il 14 luglio a Budapest ha corso in 3:31.87, secondo miglior tempo della carriera dopo il 3:30.74 realizzato a Parigi.

Il torinese risulta iscritto anche nei 5000 metri, gara alla quale parteciperà Francesco Breusa del Battaglio CUS Torino.

Tamberi, Sioli, Sottile e Fassinotti nel salto in alto

Grande attesa per la gara maschile di salto in alto, che riunirà alcuni dei principali interpreti italiani della specialità.

Saranno in pedana il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli, finora il migliore degli azzurri nella stagione.

Con loro anche Stefano Sottile delle Fiamme Azzurre, quarto ai Giochi olimpici di Parigi e autore quest’anno di 2,20 metri a maggio a Bydgoszcz, e Marco Fassinotti dell’Aeronautica, che ha saltato 2,15 a Opole il 5 luglio nella sua unica gara del 2026.

Scalon e Pugno nell’asta, Benente nel lungo

Simone Bertelli non sarà presente nel salto con l’asta perché ancora in fase di recupero da un leggero risentimento muscolare.

Il Piemonte sarà rappresentato da Leonardo Scalon del Battaglio CUS Torino, recentemente convocato per i Mondiali Under 20 di Eugene, e da Francesco Pugno della Safatletica Piemonte.

Nel salto in lungo sarà in gara Mattia Benente della Novatletica Chieri, campione italiano Under 23 anche nei 100 metri. L’atleta si presenta con un primato personale di 7,62, in una competizione che vede tra i favoriti Ettore Francesco Inzoli, capace di raggiungere 8,25 durante i campionati italiani di categoria.

Iacocca e Lingua nel martello

Nel lancio del martello Filippo Maria Iacocca della Vittorio Alfieri Asti proverà a migliorare il 71,33 ottenuto in questa stagione, con l’obiettivo di superare la barriera dei 72 metri.

In pedana ci sarà anche Marco Lingua dell’Atl-Etica Impresa Sociale, atleta classe 1978.

Nei 100 metri Mattia Jason Ndongala della Sisport cercherà di migliorare il proprio primato personale di 10.37.

Brayan Lopez delle Fiamme Azzurre, per anni elemento importante della staffetta italiana 4×400, tornerà in gara nei 400 metri.

Negli 800 è atteso Gabriele Angiono del Battaglio CUS Torino, mentre Riccardo Capano della Safatletica Piemonte parteciperà ai 10 chilometri di marcia.

Nei 110 ostacoli saranno ai blocchi lo junior Michele Gallini del Team Atletica Mercurio Novara e Andy Gatto dell’Atletica Roata Chiusani, iscritto anche nei 400 ostacoli.

Osakue e Verteramo protagoniste nei lanci

Nel settore femminile dei lanci riflettori puntati su Daisy Osakue delle Fiamme Gialle, primatista italiana del disco.

Nel getto del peso sarà invece in gara Sara Verteramo del Battaglio CUS Torino. L’atleta proverà ad abbattere il muro dei 17 metri, dopo aver portato il proprio primato personale a 16,94 nel fine settimana di Novara.

Dosso attesa nei 100, Torchio tra 100 e 200

Zaynab Dosso sarà uno dei principali riferimenti dei 100 metri femminili.

Cercheranno un posto in finale anche Rachele Torchio dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo, forte dell’11.44 corso ai campionati regionali di Novara, e Ilaria Contran della Safatletica Piemonte, accreditata quest’anno di 11.66.

Torchio sarà impegnata anche nei 200 metri, con un tempo di iscrizione di 23.42.

Nei 400 metri, specialità nella quale Anna Polinari ha mostrato finora una condizione superiore alle rivali, Clarissa Vianelli delle Fiamme Oro proverà a conquistare la finale e a migliorare il proprio primato personale di 52.06.

Battocletti nei 5000, Curtabbi nelle siepi

Nadia Battocletti sarà al via dei 5000 metri. Nella stessa gara è attesa anche Chiara Munaretto dell’ASD Futuratletica Piemonte, campionessa italiana Under 23.

Nei 3000 siepi sarà presente Eleonora Curtabbi delle Fiamme Gialle, più volte campionessa italiana della specialità. Con lei gareggeranno Sara Borello dell’Atletica Canavesana e Alessia Scarafile del Battaglio CUS Torino.

Sei piemontesi nei 400 ostacoli

I 400 ostacoli rappresentano la specialità con il maggior numero di atlete piemontesi iscritte.

Ai blocchi di partenza saranno presenti l’azzurra Linda Olivieri delle Fiamme Oro, la campionessa italiana Under 23 Ludovica Cavo dell’Atletica Serravallese e le atlete della Sisport Malina Lenuta Berinde, Giulia Ingenito ed Elisabetta Munari.

Completa il gruppo Elena Corona del Battaglio CUS Torino.

Nnachi sfida Bruni, Molinarolo e Malavisi

Nel salto con l’asta Great Nnachi dei Carabinieri proverà a migliorare il proprio primato personale di 4,40 metri.

La gara riunirà tutte le migliori specialiste italiane, dalla primatista nazionale Roberta Bruni a Elisa Molinarolo e Sonia Malavisi.

Nel lungo sarà invece da seguire Silvia Poko Canape della Derthona Atletica. La giovane azzurra, finalista agli Europei Under 18 di Rieti, ha raggiunto 6,25 nella gara che le ha consegnato il titolo italiano allieve.

Assoluti e Challenge in diretta su Atletica Italiana TV

La copertura del weekend inizierà venerdì 24 luglio con la diretta del Challenge dalle ore 13.30 su Atletica Italiana TV.

Sabato 25 luglio il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV trasmetterà il Challenge dalle 9 e le gare degli Assoluti a partire dalle 17.30.

Domenica 26 luglio la diretta su Atletica Italiana TV comincerà alle ore 17.

I Campionati Italiani Assoluti saranno trasmessi anche su RaiSport sabato dalle 19 alle 20 e dalle 20.20 alle 22.40, e domenica dalle 19 alle 22.45. Le stesse finestre saranno disponibili in streaming su RaiPlay.

Tutto il Challenge e le competizioni degli Assoluti non trasmesse dalla Rai resteranno visibili su Atletica Italiana TV.

Il programma delle dirette

Venerdì 24 luglio

Ore 13.30: Challenge Assoluto in diretta su Atletica Italiana TV

Sabato 25 luglio

Ore 9: Challenge Assoluto in diretta su Atletica Italiana TV

Ore 17.30: Campionati Italiani Assoluti in diretta su Atletica Italiana TV

Ore 19-20 e 20.20-22.40: Campionati Italiani Assoluti su RaiSport e RaiPlay

Domenica 26 luglio

Ore 17: Campionati Italiani Assoluti in diretta su Atletica Italiana TV

Ore 19-22.45: Campionati Italiani Assoluti su RaiSport e RaiPlay