Nuovo ct Italia, Malagò, Maldini e Leonardo incontrano i club di Serie A: assemblea in corso a Milano

I vertici della Figc sono arrivati nella sede della Lega per presentare il progetto di rilancio del calcio italiano e confrontarsi sulla guida della Nazionale. Guardiola resta in attesa, mentre risale la candidatura di Conte.

È cominciato nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, l’incontro tra i rappresentanti dei club e i nuovi vertici della Figc. Il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l’advisor Leonardo sono arrivati per presentare alle società il nuovo progetto tecnico e discutere anche della scelta del prossimo commissario tecnico azzurro.

La riunione può rappresentare un passaggio importante nel percorso verso l’individuazione del nuovo allenatore dell’Italia. Prima di entrare dall’ingresso posteriore, Malagò, Maldini e Leonardo si sono limitati a salutare rapidamente i cronisti presenti.

Iniziato l’incontro con i club

Il confronto tra i dirigenti federali e i rappresentanti delle società è cominciato intorno alle 13.30.

Al centro della riunione c’è il piano per il rilancio del calcio italiano, che verrà illustrato da Malagò, Maldini e Leonardo. Tra gli argomenti attesi figura anche la scelta del prossimo ct della Nazionale.

I tre dirigenti sono arrivati nella sede della Lega a bordo di due automobili separate. Prima di prendere parte ai lavori hanno rivolto soltanto un breve «Buongiorno» ai giornalisti.

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Marotta, Scaroni, Carnevali e Chiellini tra i presenti

Numerosi i dirigenti arrivati a Milano per partecipare all’assemblea.

Presenti il presidente dell’Inter Beppe Marotta e quello del Milan Paolo Scaroni. Per la Juventus sono intervenuti l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il chief club affairs officer Giorgio Chiellini.

Tra gli altri partecipanti anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, gli amministratori delegati di Monza e Parma Mauro Baldissoni e Federico Cherubini e il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi.

Lazio, Roma, Frosinone, Napoli e Genoa hanno invece preso parte ai lavori da remoto.

Nuovo ct, si complica la pista Guardiola

Inizialmente si pensava che Malagò e Maldini potessero presentarsi all’incontro con un’indicazione già definita sul nuovo commissario tecnico. La decisione, invece, sarebbe ancora aperta.

I dirigenti federali attenderebbero una risposta definitiva da Pep Guardiola, incontrato nello scorso fine settimana a Barcellona. Il tecnico catalano sarebbe però orientato a concedersi un anno sabbatico dopo dieci stagioni alla guida del Manchester City.

Le difficoltà legate alla candidatura di Guardiola avrebbero riportato in primo piano Antonio Conte, considerato il profilo preferito dai club di Serie A e quello in grado di offrire maggiori garanzie per la ripartenza della Nazionale.

Restano in corsa Pirlo e Mancini

Tra le alternative continuerebbe a figurare Andrea Pirlo, sostenuto in particolare da Paolo Maldini e Leonardo.

Resta sul tavolo anche il nome di Roberto Mancini, candidatura gradita a Giovanni Malagò ma che incontrerebbe la contrarietà del direttore tecnico e di una parte delle società.

I dubbi sarebbero legati anche alla conclusione della precedente esperienza di Mancini sulla panchina azzurra e al successivo trasferimento in Arabia Saudita nell’estate del 2023.

Il programma dell’assemblea

L’assemblea della Lega Serie A è cominciata alle ore 11.30. L’incontro con Malagò, Maldini e Leonardo era invece previsto a partire dalle 13.

Alle 14 è in programma la conferenza stampa del presidente federale Giovanni Malagò, chiamato a fare il punto sulla ricerca del commissario tecnico e sui rapporti tra Figc e Lega Serie A.

Nel corso dell’assemblea i club discutono anche della vendita dei diritti televisivi all’estero, dell’approvazione del budget della Lega e delle nuove linee guida dell’Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi.

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Sui nostri canali social è possibile vedere le immagini dell’assemblea attraverso i nostri inviati presenti a Milano.