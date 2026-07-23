Mondiali di scherma, Viale e Spica volano nel tabellone principale: fuori Rotili e Santarelli

La 21enne napoletana supera direttamente i gironi con cinque vittorie consecutive, mentre l’abruzzese batte la statunitense Possick. Domenica saranno tre le azzurre in gara nella sciabola femminile. Venerdì tocca agli sciabolatori.

Mariella Viale e Manuela Spica centrano la qualificazione al tabellone principale dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. Le due sciabolatrici raggiungono Michela Battiston nella giornata dedicata alle medaglie, in programma domenica 26 luglio.

Non riescono invece a superare i preliminari Claudia Rotili, eliminata per una sola stoccata, e lo spadista Andrea Santarelli. Si chiude così la seconda giornata di qualificazioni della rassegna iridata.

Mariella Viale conquista subito la qualificazione

Prestazione di alto livello per Mariella Viale. Dopo aver perso il primo assalto della fase a gironi, la 21enne napoletana ha reagito vincendo con autorità i cinque incontri successivi.

L’azzurra ha concluso con un saldo positivo di venti stoccate, mettendone a segno 29 e subendone appena nove. Numeri che le hanno permesso di chiudere la prima fase al quattordicesimo posto e ottenere direttamente l’accesso al tabellone principale.

«Ero un po’ in ansia questa mattina, non vedevo l’ora d’iniziare. Sono partita con una sconfitta ma subito dopo ho tenuto la concentrazione molto alta, raggiungendo il mio obiettivo. Mi sento già in gara, ora viene il bello», ha dichiarato Mariella Viale.

Domenica l’atleta italiana affronterà nel tabellone da 64 la statunitense Sullivan.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Spica supera Possick e completa il terzetto azzurro

Qualificazione conquistata anche da Manuela Spica, al debutto in un Campionato del Mondo Assoluto.

L’abruzzese ha terminato il girone con due vittorie e altrettante sconfitte. Il raggruppamento era stato ridotto a cinque atlete dopo l’infortunio della greca Gkontoura.

Nel match decisivo, Spica ha superato per 15-11 la statunitense Possick, guadagnandosi un posto nella giornata clou della sciabola femminile.

«È stato un girone difficile, sono però riuscita a ritrovare immediatamente la mia scherma e ne sono felice. È il mio primo Mondiale, voglio divertirmi in pedana e dimostrare che merito di essere qui», ha commentato Manuela Spica.

La sua prima avversaria nel tabellone principale sarà Mikhailova Ali.

Michela Battiston, numero 7 del Ranking mondiale, era invece già ammessa di diritto e debutterà contro la kazaka Dospay.

Rotili eliminata per una sola stoccata

L’Italia ha sfiorato la qualificazione di tutte e quattro le sciabolatrici.

Claudia Rotili è arrivata fino all’ultimo e decisivo incontro dei preliminari, nel quale è stata battuta per 15-14 dalla kazaka Gulik.

Una sola stoccata ha quindi impedito all’azzurra di completare l’en plein della squadra italiana nella gara individuale.

Rotili resterà comunque a disposizione per la prova a squadre di mercoledì 29 luglio, insieme a Battiston, Viale e Spica.

Santarelli non raggiunge gli altri spadisti azzurri

Eliminato nei preliminari anche Andrea Santarelli nella spada maschile.

Il bronzo mondiale di Budapest 2019 aveva chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte. Nel successivo tabellone di qualificazione è stato però superato per 15-10 da Ho, rappresentante di Hong Kong.

Santarelli non è riuscito così a raggiungere Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, già qualificati direttamente alla giornata delle medaglie grazie alle rispettive posizioni nel Ranking internazionale.

Galassi, numero 3 al mondo, affronterà il portoghese Frazao. Mencarelli, ottavo del Ranking, sfiderà il coreano Park, mentre Di Veroli, numero 14, esordirà contro il marocchino Elkord.

Venerdì le qualificazioni della sciabola maschile

Domani, venerdì 24 luglio, si chiuderà la fase preliminare dei Mondiali di Hong Kong.

Il programma prevede le qualificazioni del fioretto femminile e della sciabola maschile, che definiranno i tabelloni principali in programma lunedì 27 luglio.

La formula prevede l’ammissione diretta dei primi sedici atleti del Ranking mondiale. Altri sedici posti vengono assegnati al termine della fase a gironi, mentre gli ultimi trentadue qualificati emergono dai turni preliminari a eliminazione diretta.

Tutte le fiorettiste italiane sono già qualificate grazie alla propria posizione mondiale: Martina Batini è numero 1, Martina Favaretto numero 2, Arianna Errigo numero 5 e Anna Cristino numero 6.

Saranno invece chiamati a superare i preliminari i quattro sciabolatori azzurri Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti saranno disponibili sui canali social della Federazione Italiana Scherma e sulla pagina YouTube di Federscherma.

Gli assalti degli italiani nel tabellone principale

Sciabola femminile individuale, domenica 26 luglio

Manuela Spica-Mikhailova Ali

Mariella Viale-Sullivan

Michela Battiston-Dospay

Spada maschile individuale, domenica 26 luglio

Davide Di Veroli-Elkord

Matteo Galassi-Frazao

Simone Mencarelli-Park

Il programma completo dei Mondiali di Hong Kong 2026

Mercoledì 22 luglio

Fioretto maschile individuale: gironi e tabellone preliminare

Tommaso Marini qualificato

Spada femminile individuale: gironi e tabellone preliminare

Gaia Caforio qualificata

Giovedì 23 luglio

Sciabola femminile individuale: gironi e tabellone preliminare

Mariella Viale e Manuela Spica qualificate, eliminata Claudia Rotili

Spada maschile individuale: gironi e tabellone preliminare

Eliminato Andrea Santarelli

Venerdì 24 luglio

Fioretto femminile individuale: gironi e tabellone preliminare

Sciabola maschile individuale: gironi e tabellone preliminare

In gara Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri

Sabato 25 luglio

Diretta su Rai Sport dalle ore 12 e su Eurosport dalle 12.30.

Fioretto maschile individuale: tabellone principale e fasi finali

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini

Spada femminile individuale: tabellone principale e fasi finali

Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio

Domenica 26 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Sciabola femminile individuale: tabellone principale e fasi finali

Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica

Spada maschile individuale: tabellone principale e fasi finali

Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli

Lunedì 27 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 12.

Fioretto femminile individuale: tabellone principale e fasi finali

Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino

Sciabola maschile individuale: tabellone principale e fasi finali

Eventualmente Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri

Martedì 28 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 11.

Fioretto maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini

Spada femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio

Mercoledì 29 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 10.30.

Sciabola femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili

Spada maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli

Giovedì 30 luglio

Diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle ore 9.

Fioretto femminile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino

Sciabola maschile a squadre: tabellone principale e fasi finali

Italia con Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini

Gli azzurri convocati

Fioretto maschile

Guillaume Bianchi, numero 3 del Ranking

Filippo Macchi, numero 7

Tommaso Martini, numero 9

Tommaso Marini, numero 19

Riserva: Giulio Lombardi, numero 30.

Fioretto femminile

Martina Batini, numero 1 del Ranking

Martina Favaretto, numero 2

Arianna Errigo, numero 5

Anna Cristino, numero 6

Riserva: Alice Volpi, numero 16.

Sciabola maschile

Pietro Torre, numero 19 del Ranking

Michele Gallo, numero 29

Cosimo Bertini, numero 30

Matteo Neri, numero 31

Riserva: Leonardo Reale, numero 229.

Sciabola femminile

Michela Battiston, numero 7 del Ranking

Mariella Viale, numero 21

Manuela Spica, numero 36

Claudia Rotili, numero 42

Riserva: Vittoria Mocci, numero 151.

Spada maschile

Matteo Galassi, numero 3 del Ranking

Simone Mencarelli, numero 8

Davide Di Veroli, numero 14

Andrea Santarelli, numero 68

Riserva: Gianpaolo Buzzacchino, numero 104.

Spada femminile

Alberta Santuccio, numero 2 del Ranking

Giulia Rizzi, numero 8

Rossella Fiamingo, numero 14

Gaia Caforio, numero 53

Riserva: Lucrezia Paulis, numero 118.

La delegazione italiana

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo delegazione: Daniele Garozzo

Segretario generale: Marco Cannella

Staff tecnico fioretto: il commissario tecnico Simone Vanni, Alessandro Puccini, Luca Simoncelli e Marco Vannini.

Staff tecnico sciabola: il commissario tecnico femminile Andrea Aquili, il commissario tecnico maschile Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella e il match analyst Luigi Martilotti.

Staff tecnico spada: il commissario tecnico femminile Dario Chiadò, il commissario tecnico maschile Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Roberto Cirillo.

Medici: Alessandro Pagliaccia e Andreas Luchetti, presente nel ritiro pre-Mondiale.

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti e Stefano Vandini.

Armieri: Gianluca Farinelli e Michael Pasut.

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini.

Dopo le qualificazioni di Tommaso Marini e Gaia Caforio nella prima giornata, l’Italia porta dunque altri due atleti nel tabellone principale. Viale e Spica potranno ora concentrarsi sull’appuntamento di domenica, mentre venerdì toccherà agli sciabolatori provare ad aumentare ulteriormente il numero degli azzurri ammessi alle fasi decisive.