Zverev furioso dopo la sconfitta con Darderi: fuoco e fiamme sui social

Alexander Zverev è uscito dal Masters 1000 di Roma con una sconfitta che brucia ancora: a fermarlo agli ottavi è stato Luciano Darderi, che ha sorpreso il tedesco ribaltando un match iniziato male per lui. Il primo set era stato equilibrato, ma la svolta è arrivata quando Darderi ha trovato ritmo e sicurezza, conquistando il secondo e terzo set con un gioco più fluido e senza concessioni.

La delusione di Zverev era evidente in campo e la sua eliminazione precoce è una battuta d’arresto in una stagione dove cercava conferme sul rosso della capitale italiana.

Lo sfogo sui social

Poche ore dopo, Zverev ha lasciato emergere frustrazione anche sui social, ma non direttamente collegata alla sconfitta con Darderi. L’attacco è stato rivolto a Tennis Channel, il canale che detiene i diritti per trasmettere il tennis negli Stati Uniti, accusato di far vedere sempre il lato brutto del tedesco.

“Mi chiedo se sia questo il tuo obiettivo o se vuoi che io commetta un errore per poi trasmetterlo in diretta. So che ci sono giocatori che detesti e altri che ti piacciono”, ha scritto Zverev, mostrando irritazione.

Non è un attacco sportivo, ma un segnale della pressione che anche i top player devono gestire fuori dal campo. Lo sfogo ha fatto rapidamente il giro dei social e ha generato reazioni contrastanti: chi lo comprende e chi lo trova eccessivo, il commento ha aggiunto una dimensione umana alla frustrazione del campione.