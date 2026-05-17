MotoGP, vince Di Giannantonio: Benzecchi limita i danni

Fabio Di Giannantonio conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 al termine di una gara segnata da due bandiere rosse. Marco Bezzecchi difende la leadership iridata.
La gara delle bandiere rosse e il successo finale
Il Gran Premio del Montmelò si trasforma in una gara a eliminazione, frammentata da due bandiere rosse che hanno ridotto la distanza a soli 12 giri.
Il primo spavento arriva per un tremendo incidente che ha coinvolto Pedro Acosta, Alex Marquez e Di Giannantonio, senza gravi conseguenze fisiche per fortuna, ma con Marquez costretto al ritiro ed al trasporto al centro medico.
Alla successiva ripartenza, un errore in staccata di Johann Zarco innesca una carambola che travolge Luca Marini e Francesco Bagnaia, obbligando i commissari a fermare nuovamente la corsa. Anche il pilota Honda finisce al centro medico, solo tanta paura ma le sue condizioni non sono critiche.
Nel terzo e decisivo via, la gara si infiamma. Pedro Acosta sembra padrone della pista fino alle battute conclusive quando viene infilato praticamente dai primi 3.
Acosta, mai vittorioso in classe regina, è protangonista anche di una clamorosa caduta all’ultima curva che cestina la sua gara dopo un contatto.
Dunque, vince Fabio Di Giannantonio che taglia il traguardo da vincitore, conquistando il suo secondo successo in carriera in MotoGP. Alle spalle dell’italiano si piazzano la Honda di Joan Mir e la Ducati di Fermin Aldeguer, che completano un podio inaspettato.
Bezzecchi allunga in classifica su Martin
La tappa catalana si rivela un crocevia fondamentale per le sorti del campionato, regalando a Marco Bezzecchi un vantaggio insperato al termine di un fine settimana complicato.
Il pilota dell’Aprilia fatica a trovare il ritmo sul tracciato iberico, lottando per tutto il weekend con l’assetto della sua moto. Tuttavia, la situazione muta in suo favore visti gli incidenti.
Jorge Martin, suo diretto inseguitore, spreca la sua grande occasione. Lo spagnolo cade a causa di un contatto provocato da Raul Fernandez, e termina la gara nelle retrovie senza raccogliere punti utili.
Bezzecchi, correndo in difesa, riesce a tagliare il traguardo in sesta posizione. Questo piazzamento gli garantisce punti pesanti che gli permettono di salire a quota 139 punti, portando a 12 le lunghezze di margine su Jorge Martin. Al terzo posto della graduatoria si insedia il vincitore di giornata Fabio Di Giannantonio, che si candida ufficialmente come terzo incomodo per il titolo.