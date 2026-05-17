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Calcio

Serie A, Napoli in Champions: bene Roma e Milan, alla Juve serve un “miracolo”

Antonio Lauro
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Juventus nei guai (www.sportface.it - X Riccardo Meloni)

Il Napoli di Antonio Conte agguanta un piazzamento in Champions League. Gli azzurri sono secondo con tre lunghezze di vantaggio su Roma e Milan. Male la Juventus che perde in casa con la Fiorentina, ora per il 4o posto servirà un miracolo visto il sorpasso subito anche dal Como.

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Serie A, Napoli in Champions: disastro Juve, Roma e Milan ad passo dal traguardo

Serie A: il Napoli è in Champions, Milan e Roma quasi

Vincono tutte nelle gare delle 12.00 di oggi. Tutte tranne la Juventus. La sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina esclude i bianconeri dalla Champions.

Il Napoli vince agilmente sul campo del Pisa per 3-0  e si garantisce il secondo posto e il pass per la Champions League. La squadra di Antonio Conte sblocca il match nel primo tempo con McTominay, raddoppia subito con un colpo di testa di Rrahmani e chiude la gara nel finale con Hojlund.

Alle spalle dei partenopei la classifica cambia con lo scivolone della Juve. Il Milan vince in trasferta contro il Genoa e conquista il terzo posto. I rossoneri passano in vantaggio nella ripresa con un rigore trasformato da Nkunku e raddoppiano con un tiro di Atekhame, prima del gol ligure siglato in mischia da Vasquez nei minuti di recupero.

Anche la Roma ottiene un successo fondamentale vincendo il derby capitolino. I giallorossi si impongono grazie a una decisiva doppietta del difensore Mancini. I giallorossi ballano nel primo tempo ma trovano la rete nel momento di massima difficoltà, poi la partita si mette in discesa per Gasperini ed i suoi. Questa vittoria permette alla squadra di salire al quarto posto, ultimo gradino utile per il definitivo accesso al torneo continentale.

Conte vittoria e polemiche

Antonio Conte sempre al centro del dibattito dei napoletani (Foto IG @ilmattino.it – sportface.it)

Fiorentina fatale per la Juventus e lo scatto del Como

La grande delusa di questo turno calcistico è la Juventus. I bianconeri subiscono una pesante sconfitta casalinga per 0-2 zero contro la Fiorentina. La formazione viola passa in vantaggio con Ndour e raddoppia nel finale grazie a un sinistro dalla distanza di Mandragora. Nel mezzo, il Var interviene per annullare per fuorigioco la rete del pareggio segnata da Vlahovic.

Ad approfittare della clamorosa caduta è il Como, che supera il Parma al Sinigaglia. La rete decisiva porta la firma di Alberto Moreno nel secondo tempo. Con la sconfitta di oggi la Juve è sesta ed oltre a sperare in un risultati negativo di Milan e Roma all’ultima giornata, servirà anche un pareggio del Como per sperare nel miracolo Champions.

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