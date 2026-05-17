Sinner in finale agli Internazionali d’Italia contro Ruud: cosa cambia nel ranking ATP e quanto guadagna se vince

L’azzurro, già sicuro del numero 1 oltre Wimbledon, può volare a 14.700 punti e portare il vantaggio su Alcaraz a 2.740. In palio anche oltre un milione di euro di montepremi.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia 2026 e si gioca molto più di un trofeo. Oggi, domenica 17 maggio, l’azzurro sfida Casper Ruud nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, lo stesso palcoscenico dove lo scorso anno era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dai tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. Stavolta il contesto è diverso: Alcaraz è fuori per l’infortunio rimediato a Barcellona, che lo costringerà ai box anche al Roland Garros, e Sinner ha dalla sua una doppia occasione — sportiva e di classifica.

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Ranking ATP: Sinner già numero 1 oltre Wimbledon

Grazie alla finale raggiunta a Roma, Sinner è matematicamente numero 1 del mondo almeno fino a Wimbledon, dove arriverà da campione in carica. La vittoria su Medvedev in semifinale lo ha portato a 14.350 punti, mentre Alcaraz — che aveva 1.000 punti da difendere su questo torneo — è fermo a 11.960.

Il distacco è già di 2.390 punti, ma potrebbe allargarsi ulteriormente. In caso di vittoria contro Ruud, Sinner guadagnerebbe 350 punti in più rispetto ai 650 che deve difendere, salendo a 14.700 punti e portando il vantaggio su Alcaraz a 2.740 punti.

Montepremi: in palio oltre un milione di euro

La finale raggiunta ha già fruttato all’azzurro 535.585 euro. Con il successo nell’ultimo atto del torneo romano, il totale salirebbe a 1.007.165 euro: un bottino da campione, in tutti i sensi.