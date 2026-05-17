Superbike: Bulega inarrestabile, quattro italiani in top 5

Nicolò Bulega trionfa ancora e conquista la Superpole Race sul circuito di Most. La gara registra un netto dominio tricolore con quattro azzurri nei primi cinque posti.
La rimonta di Bulega e il dominio Ducati
Il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca si apre nel segno di Nicolò Bulega. Nel sesto round del Mondiale Superbike 2026, il pilota reggiano ottiene un successo netto nella gara sprint.
Dopo aver vinto gara-1, il portacolori della Ducati si ripete a Most e sigla la sua diciottesima vittoria consecutiva.
La corsa non inizia nel migliore dei modi per l’italiano, autore di una partenza tutt’altro che perfetta. Bulega perde qualche metro allo spegnimento dei semafori, ma ritrova subito il suo ritmo e impiega pochi minuti per ricucire lo strappo iniziale. Il momento decisivo arriva con il sorpasso ai danni del compagno di squadra Iker Lecuona. Una volta in testa, il ducatista impone un passo insostenibile per gli avversari e taglia il traguardo in totale controllo.
Lo spagnolo si deve accontentare ancora una volta della seconda posizione. Il distacco finale di quasi due secondi evidenzia la netta superiorità del vincitore nei pochi giri previsti dal format.
Gli altri piazzamenti e l’attesa per gara-2
La Superpole Race in terra ceca sorride in modo evidente ai piloti italiani. Sul terzo gradino del podio sale un solido Yari Montella su Ducati. Il pilota campano gestisce bene la sua corsa, resta alle spalle delle due moto ufficiali e conclude con un ritardo di quasi sette secondi dal vertice. La prestazione corale azzurra continua con la quarta piazza di Lorenzo Baldassari, sempre su Ducati, che termina la gara a sette decimi da Montella.
Subito dietro si posiziona un brillante Alberto Surra, capace di portare la sua moto in quinta posizione e chiudendo di fatto il gruppo dei migliori.
L’egemonia delle moto italiane viene interrotta dalla Kawasaki di Garrett Gerloff. L’americano finisce sesto, registrando un risultato inferiore alle aspettative della vigilia. Alle sue spalle si piazza il terzetto britannico formato da Tarran Mackenzie, Thomas Bridewell e Alex Lowes su Bimota, che occupano le posizioni dalla settima alla nona. Completa le prime dieci piazze l’olandese Michael Van Der Mark sulla BMW, distanziato di quasi tredici secondi dalla testa della corsa. I piloti tornano in pista alle ore quindici e trenta per gara-2, l’evento che chiude l’appuntamento di Most.