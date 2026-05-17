Canoa, Coppa del Mondo: Zironi e Rossetti, bronzo a Brandenburgo

Domenica positiva per la canoa italiana a Brandenburgo. Nella tappa di Coppa del Mondo in Germania, ottimo terzo posto per Zironi e Rossetti impegnate nel K2 500.. Fuori dal podio la coppia Tacchini/Casadei.

Canoa, bronzo di Zironi e Rossetti e i piazzamenti azzurri

Nell’ultima finale in programma, l’Italia sale sul podio. Nel K2 500 femminile, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti ottengono un prezioso terzo posto.

Seste a metà gara, le azzurre cambiano passo e rimontano fino al traguardo, terminando in 1:51.48. L’oro va alle tedesche Paulina Paszek e Pauline Jagsch, prime in 1:49.91, seguite dalle australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot, seconde per un solo centesimo sulle italiane.

Nelle altre gare, gli azzurri restano fuori dal podio. Nel C2 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini chiudono sesti in 1:48.89, staccati di 1.14 dagli spagnoli Daniel Grijalba ed Adrian Sieiro, che vincono in 1:47.75 davanti ai russi indipendenti Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl e ai magiari Daniel Fejes e Jonatan Hajdu.

Nel C1 200 femminile, Olympia Della Giustina si piazza ottava in 50.09. La vittoria è dell’ucraina Liudmyla Luzan in 47.70, la quale precede la canadese Sophia Jensen e la cubana Yarisleidis Cirilo Duboys.

Nel K2 500 maschile, si impongono infine gli ungheresi Levente Kurucz e Bence Fodor in 1:35.77, davanti ai padroni di casa tedeschi e all’equipaggio australiano.

I risultati delle prove non olimpiche

Nelle specialità non inserite nel programma olimpico, le finali regalano sfide molto combattute. Nel K1 500 maschile, l’australiano Thomas Green conquista la medaglia d’oro tagliando il traguardo in 1:44.05. Il podio è completato dal tedesco Jacob Schopf, secondo in 1:45.29, e dal magiaro Bence Nadas, terzo in 1:45.50.

Per quanto riguarda il K1 200 femminile, la vittoria va alla cinese Yin Mengdie, prima in 42.97. L’atleta asiatica supera la danese Frederikke Hauge Moercke, seconda a venti centesimi di distanza, e l’ucraina Ivanna Dyachenko, che chiude terza a ventiquattro centesimi dalla vetta.

Infine, la prova del C4 500 femminile registra il netto successo dell’equipaggio di Cina 1, composto da Li, Yang, Sun e Ma, primo in 1:56.03. La medaglia d’argento è dell’Ungheria di Kiss, Nagy, Opavszky e Csorba, che si ferma a soli ventuno centesimi di ritardo dalle asiatiche. Il terzo gradino del podio va all’imbarcazione di Cina 2, che taglia il traguardo in 1:58.57. Si conclude in questo modo l’intenso fine settimana di competizioni sulle acque della città tedesca.

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