WTA Wuhan, Paolini sfida Kartal per i quarti: occasione importante per risalire la classifica

Jasmine Paolini torna in campo oggi per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan. Dopo le due vittorie ottenute nei primi turni, l’azzurra affronterà la britannica Sonny Kartal con in palio un posto nei quarti di finale. Il match sarà il terzo incontro a partire dalle 5.00 italiane sul Court 1, dopo Phankova-Sakkari e Jovic-Chwalinska. La sfida sarà visibile in diretta su SuperTennis e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su supertennis.tv, Sky Go e NOW.

Paolini cerca continuità dopo il passo falso di Pechino

La toscana è arrivata a Wuhan con la necessità di ritrovare fiducia e punti dopo l’eliminazione al primo turno di Pechino. Sul cemento cinese, però, la risposta è stata positiva: Paolini ha superato i primi due ostacoli e ora prova a dare ulteriore consistenza al proprio torneo.

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Il tema della classifica resta centrale, perché l’azzurro è virtualmente uscita dalla top-30 e deve difendere una cambiale pesante in questa fase della stagione. Attualmente numero 33 del mondo, Paolini ha bisogno di avanzare il più possibile per limitare i danni e provare a risalire.

Kartal ostacolo insidioso

Dall’altra parte ci sarà Sonay Kartal, numero 170 del ranking mondiale, sei anni più giovane di Paolini e mai affrontata prima in carriera. Sulla carta il pronostico sorride alla numero uno azzurra, ma la differenza di classifica non deve tradursi in sottovalutazione.

In palio c’è un quarto di finale contro al vincente della sfida tra Elina Svitolina e Guo. Per Paolini, dunque, Wuhan può diventare il torneo della ripartenza dopo settimane estremamente complicate.