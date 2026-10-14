Champions League, disastro totale per le italiane: ko anche Roma e Como

Una grande Roma non è bastata per fare punti contro il Real Madrid, che rimonta all’Olimpico: perde anche il Como, 4 sconfitte su 4

È una settimana da dimenticare per il calcio italiano in Champions League. Nella seconda giornata della fase a girone unico della Champions League, le formazioni azzurre hanno collezionato un deludente quattro su quattro negativo.

Dopo le battute d’arresto di Inter e Napoli nella giornata di ieri, oggi anche Roma e Como hanno dovuto arrendersi, confermando un trend preoccupante per i club tricolori nella massima competizione continentale.

La Roma aveva illuso il proprio pubblico allo Stadio Olimpico, sognando un’impresa storica contro il Real Madrid. I giallorossi erano passati in vantaggio per 3-1 grazie alla rete di De Roon e alla doppietta di Malen, intervallata solo dal momentaneo pareggio di Mbappé.

Tuttavia, negli ultimi sette minuti di gioco, è arrivata una doccia gelata: le marcature di Espi, Endrick e Rüdiger hanno completato una rimonta beffarda, fissando il punteggio finale sul 4-3.

Delude e perde anche il Como: vittoria meritata per il Feyenoord

Non è andata meglio al Como, crollato in trasferta contro il Feyenoord per 3-2. I lariani avevano aperto le marcature con Diao, ma sono stati presto raggiunti e superati dai gol di Zechiel e Hadj Moussa. Uno sfortunato autogol di Sanchez ha lanciato definitivamente gli olandesi, rendendo inutile il gol della bandiera di Douvikas nel recupero.

Un bilancio complessivamente amaro che costringe le squadre italiane a una immediata e necessaria reazione per evitare di compromettere definitivamente il proprio cammino europeo in questa stagione.