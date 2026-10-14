Virtus Bologna da brividi: trionfo epico a Parigi e terza vittoria in Eurolega

Una grandissima Virtus Bologna continua a dare grande soddisfazioni in Eurolega: battuto anche il Paris Basketball, terzo trionfo consecutivo

La Virtus Bologna scrive un’altra pagina di storia nella massima competizione continentale, conquistando un terzo successo di fila che profuma di vera e propria impresa. Nella rovente e rumorosa cornice dell’Adidas Arena, la formazione guidata da Alex Mumbru ha espugnato il parquet del Paris Basketball con un perentorio 96-94, regalando ai propri tifosi una partita dal ritmo frenetico e dallo spettacolo incredibile.

Il match è stato un vero e proprio braccio di ferro tattico, caratterizzato da continui e incessanti sorpassi e controsorpassi. I bianconeri hanno trovato in Derrick Alston il loro faro offensivo, autore di 23 punti, splendidamente supportato dai 14 punti di Wendell Moore. Dall’altra parte, i francesi hanno risposto con un indiavolato Tyson Etienne, autore di altrettanti 23 punti, e con il costante contributo di TJ Warren.

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La grande vittoria in Eurolega della Virtus Bologna a Parigi

Nel quarto periodo, la tensione ha raggiunto livelli assurdi. La squadra emiliana ha provato a allungare con le giocate di Diarra e Alston, ma i padroni di casa hanno sempre replicato, pareggiando nuovamente a 92 pari grazie al solito Etienne.

L’epilogo è stato degno di un film: dopo una tripla decisiva di Frazier, la difesa italiana ha chiuso i conti, costringendo il bomber avversario a un tiro disperato e improbabile da distanza siderale. La conquista del rimbalzo finale ha sancito il tris consecutivo, proiettando la compagine di Mumbru verso un futuro europeo carico di grandi ambizioni e assolutamente concrete prospettive di qualificazione al torneo finale.