Mondiali pista 2026, Vece e Predomo eliminati al mattino: ora tocca ai quartetti azzurri

È iniziata con due eliminazioni la seconda giornata dell’Italia ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista a Shanghai. Nella sessione mattutina sono scesi in pista Mattia Predomo nel keirin e Miriam Vece nella velocità femminile, senza però riuscire ad avanzare fino alle fasi decisive. Le grandi speranze azzurre si spostando adesso sulla sessione pomeridiana, quando entreranno in scena soprattutto i due quartetti dell’inseguimento, con quello maschile certo di giocarsi la medaglia d’oro contro la Danimarca.

Predomo fuori nel keirin, Vece si ferma ai sedicesimi

Predomo ha iniziato il proprio Mondiale intorno nel 6.20 italiane, nella quinta e ultima batteria del primo turno del keirin. L’azzurro ha chiuso al sesto e ultimo posto, con la vittoria andata al francese Tom Derache, ed è stato così costretto ai ripescati. Tornato in pista intorno alle 7.31, Predomo ha terminato ancora sesto nella quarta batteria, mancando uno dei primi due posti che valevano l’accesso ai quarti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Percorso breve anche per Miriam Vece. L’azzurra è entrata in pista poco dopo le 7.00 nelle qualificazioni della velocità femmina, facendo segnare 10″940 sui 200 metri lanciati: 27esimo posto finale e pass per i sedicesimi. Alle 7.40 circa, però, Vece è stata battuta nel confronto diretto dall’olandese Hetty van de Wouw, chiudendo a 510 millesimi dalla rivale.

Ganna, Milan e le azzurre: il programma dell’Italia

Il pomeriggio italiano inizierà alle 11.05 con il quartetto femminile formato da Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, opposto alla Germania nel primo turno dell’inseguimento.

Alle 12.00 arriverà uno degli appuntamenti più attesi: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan sfideranno la Danimarca nella finale per l’oro dell’inseguimento maschile. Alle 12.30 toccherà poi a Rchele Barbieri nell’Elimination Race, mentre alle 13.30 sarà il turno di Davide Stella nello Scratch. Eventuale finale dell’inseguimento femminile prevista alle 13.48.