Mondiali ginnastica artistica, l’Italia punta su Targhetta: possibilità di medaglia

Gabriele Targhetta verrà spinto da tutta l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica: speranze di medaglia per gli azzurri

Gabriele Targhetta si presenta come una delle massime speranze di medaglia per la spedizione azzurra ai Campionati Mondiali di ginnastica artistica 2026, in programma a Rotterdam tra pochi giorni.

Il giovane e promettente talento brianzolo, fresco campione continentale al cavallo con maniglie, arriva all’appuntamento iridato con solide ambizioni da podio, forte di un esercizio ineccepibile e di un valore di partenza tra i più elevati dell’intero circuito internazionale.

La sua routine si distingue per una pulizia esecutiva davvero rara, straordinaria fluidità nei mulinelli e, soprattutto, per l’uscita originale che porta orgogliosamente il suo nome, frutto di un talento cristallino e di una dedizione assoluta all’allenamento.

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Dopo la delusione dello scorso anno, quando sfiorò l’accesso alla finale per soli 34 millesimi, il soprannominato Principino è più che mai determinato a cancellare quel ricordo e a issarsi stabilmente tra i migliori otto atleti al mondo.

Targhetta spera in una medaglia, ma occhio alla concorrenza

La concorrenza sarà agguerritissima. Dovrà vedersela con il campione uscente cinese Hong Yanming, gli armeni Khachatryan e Manukyan, il kazako Kurbanov e il temibilissimo irlandese Rhys McClenaghan, oro olimpico a Parigi e in cerca di riscatto dopo un infortunio.

Senza dimenticare la solida e temibile tradizione nipponica guidata da Daiki Hashimoto. Targhetta, però, ha la maturità, il coraggio e la classe necessari per trasformare questa sfida titanica nel trionfo che l’Italia attende da tempo, confermandosi come la vera e unica punta di diamante del movimento ginnico nazionale.