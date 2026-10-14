Wta Wuhan, Jasmine Paolini vola agli ottavi: battuta Bartunkova in due set

L’azzurra supera 7-6(5) 6-3 la ceca Nikola Bartunkova, rimontando da 2-5 nel primo set. Al prossimo turno sfiderà la britannica Sonay Kartal.

Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo Wta 1000 della stagione in corso sui campi in cemento della città cinese.

La tennista azzurra, numero 33 del ranking mondiale e testa di serie numero 15, ha superato al secondo turno la ceca Nikola Bartunkova, numero 29 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Paolini rimonta nel primo set

La partita si è complicata soprattutto nella prima frazione, quando Paolini si è ritrovata sotto 5-2. L’azzurra è però riuscita a rientrare nel set e a trascinarlo al tie-break, dove si è imposta per 7 punti a 5.

Nel secondo parziale la toscana ha poi completato il successo con il 6-3 che le ha garantito l’accesso agli ottavi di finale.

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Agli ottavi sfida Sonay Kartal

Nel prossimo turno Paolini affronterà la britannica Sonay Kartal, che ha eliminato la svizzera Belinda Bencic, nona testa di serie del tabellone, con il netto punteggio di 6-0 7-5.

Il torneo di Wuhan mette in palio un montepremi complessivo di 4.088.211 dollari.