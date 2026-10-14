Sport in tv oggi mercoledì 14 ottobre: Paolini ed Errani a Wuhan e Italia-Portogallo, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini protagonista sia nel singolare sia nel doppio con Sara Errani al WTA 1000 di Wuhan e Italia-Portogallo ai World Skate Games di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 14 ottobre. Grande spazio anche al ciclismo, con la prima giornata dei Mondiali su pista, il Giro del Veneto e l’Eneco Tour. In serata riflettori sulle coppe europee di basket e su una ricca giornata di Champions League. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il tennis apre la giornata già alle 5.00. Jasmine Paolini affronta Bartunkova nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan, come secondo match del programma, per poi tornare in campo insieme a Sara Errani negli ottavi del doppio contro Mihalikova e Nicholls. Dalle 6.00 spazio anche agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai.

Giornata particolarmente intensa per il ciclismo: iniziano i Mondiali su pista, con la sessione serale trasmessa anche da Rai Sport, mentre su strada si disputano il Giro del Veneto maschile e femminile e le prove dell’Eneco Tour. Alle 22.45 chiude il programma Italia-Portogallo ai World Skate Games di hockey su pista, in diretta su Rai Sport.

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Sport in tv oggi, mercoledì 14 ottobre

04.30 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali 2026) – Prima giornata, sessione diurna: non è prevista copertura tv o streaming.

05.00 – TENNIS (WTA 1000 Wuhan 2026) – Secondo turno: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW. Paolini-Bartunkova sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 05.00 italiane.

05.00 – TENNIS (WTA 1000 Wuhan 2026) – Ottavi di finale del doppio: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis per il match delle azzurre; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls sarà il quarto match del programma iniziato alle ore 05.00 italiane.

05.15 – CICLISMO – Tour of Guangxi 2026, seconda tappa: diretta streaming dalle ore 07.40 su Discovery+ e HBO Max.

06.00 – TENNIS (ATP Shanghai 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

09.40 – CICLISMO FEMMINILE – Giro del Veneto donne: diretta tv dalle ore 11.00 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

10.02 – CICLISMO FEMMINILE – Eneco Tour donne: diretta dalle ore 10.35 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.35 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali 2026) – Prima giornata, sessione serale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.41 – CICLISMO – Giro del Veneto 2026: diretta tv dalle ore 15.30 su Rai 2 HD; diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 15.15, RaiPlay dalle 15.30 e su Eurosport 1 HD e DAZN dalle 16.00.

13.27 – CICLISMO – Eneco Tour 2026, prima tappa: diretta dalle ore 14.20 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – PALLANUOTO (Serie A1) – RN Savona-CN Posillipo: diretta streaming sul canale YouTube della Rari Nantes Savona.

17.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Aris-Derthona Tortona: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Trabzonspor-Sabah Baku: diretta streaming su DAZN.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Feyenoord-Como: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – LASK-Liverpool: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Bamberg-Murcia: diretta streaming su DAZN.

19.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Slask Wroclaw-Napoli: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup 2026-2027) – Braine-San Giovanni: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

20.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – Rapallo-Civitavecchia: diretta streaming sul canale YouTube Rapallo Pallanuoto.

20.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – Trieste-Ekipe Orizzonte: diretta streaming sul canale YouTube Pallanuoto Trieste.

20.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Bilbao-Slavia Prague ERA NBK: diretta streaming su DAZN.

20.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Cholet-Vechta: diretta streaming su DAZN.

20.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Spartak Subotica-Hapoel Holon: diretta streaming su DAZN.

20.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Reyer Venezia-Turk Telekom: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – CBF Balducci HR Macerata-Savino Del Bene Scandicci: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

20.45 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Paris-Virtus Bologna: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Tenerife-Maxima Roma: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Roma-Real Madrid: diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Manchester City-PSG: diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su tv8.it, NOW e Sky Go.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Aston Villa-Fenerbahçe: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Bodø/Glimt-Borussia Dortmund: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Betis-Porto: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Slovan-Stoccarda: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Shakhtar-AEK: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

22.45 – HOCKEY SU PISTA (World Skate Games 2026) – Italia-Portogallo: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 14 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.