Eurolega: crollo di Milano a Madrid, oggi la Virtus a Parigi

L’Eurolega propone un doppio turno intenso per le italiane, divise tra le difficoltà dell’Olimpia Milano e l’entusiasmo della Virtus Bologna.

Poeta e Bolmaro cedono al Real Madrid di Campazzo

L’Olimpia Milano perde in casa 89-98 contro il Real Madrid nella quinta giornata e resta ultima con 2 punti e -52 di differenza canestri.

Davanti ai 6604 spettatori del Forum, la squadra di Poeta fa tutto al contrario rispetto a quarantotto ore prima con Treviso e cede per distacco.

I biancorossi tengono per quindici minuti fino al 37-34, ma poi subiscono un parziale di 25-3 tra secondo e terzo quarto che manda gli spagnoli di Martinez sul 40-59. I parziali di 25-21, 40-53 e 67-84 premiano gli ospiti, spinti dai 16 punti di Maledon, i 15 di Feliz, i 13 di Campazzo, i 12 di Jones e i 10 di Tavares.

A Milano non bastano i 21 punti di Bolmaro, i 17 di Hall e i 14 di Mathews. Giocano male Wright con 11, Guduric con 8 e Peters con 1, come pure i due nuovi registi Cole, a quota 5, e Thompson, fermo a 0. Sul 50-72 il pubblico chiama capitan Ricci e il suo ingresso ridà un minimo di orgoglio per risalire a -11, senza però riaprire la gara.

Domani alle 20.30 l’Armani ospita subito il BC Dubai, salito a 6 punti dopo il 79-93 sul Kosner Baskonia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Mumbrù e Casarin guidano la Virtus a Parigi

Ben diverso il momento della Virtus Bologna, attesa oggi alle 20.45 a Parigi contro il Paris Basketball dopo quattro vittorie consecutive tra campionato, grazie agli italiani, ed Eurolega, giocata con nove stranieri.

I bianconeri, vittoriosi su Olympiacos e Venezia segnando sempre dai 90 punti in su, sono in zona play-in a quota 4, mentre i francesi hanno 2 punti. Uno stimolo per un gruppo così giovane che forse nasce anche dal penultimo posto assegnato nel ranking estivo.

La seconda gara, invece, sarà venerdì alle 20.30 al PalaDozza col Baskonia, Mumbrù avverte sulla sfida di oggi: «Servirà grande energia perchè Paris gioca un basket in velocità. Chi arriverà alla fine con maggior ritmo, avrà più chance di vincere».