Mondiali hockey pista, l’Italia travolge la Svizzera 10-2: primo sorriso e ora c’è il Portogallo

Pronto riscatto dell’Italia ai Mondiali 2026 di hockey su pista in corso ad Asuncion. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Spagna, gli azzurri di Alessandro Bertolucci hanno reagito con forza travolgendo la Svizzera per 10-2 nella seconda giornata del Gruppo A. Una vittoria netta che permette all’Italia di sbloccarsi e di guardare con maggiore fiducia alla sfida di domani contro il Portogallo, decisiva per la posizione finale nel girone.

Malagoli apre la strada, poi l’Italia dilaga

La partita era iniziata con una botta e risposta tra Malagoli e Brand per l’1-1, prima che Ipinazar riportasse avanti gli azzurri con una conclusione potente. Da quel momento l’Italia ha preso progressivamente il controllo del match, aumentando ritmo e pressione offensiva.

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Nella seconda parte del primo tempo sono arrivati anche i gol di Antonioni, Compagni e Gavioli, che hanno permesso alla Nazionale di andare al riposo avanti 5-1.

Compagno e Gavioli scatenati

Nella ripresa l’Italia non ha rallentato. Ancora Malagoli ha firmato il 6-1 e la propria doppietta personale, poi Compagno e Gavioli hanno definitivamente mandato al tappeto la Svizzera con altre due reti a testa, completano la tripletta. Nel finale è arrivato il gol del definitivo 10-2 firmato da Scheer per gli elvetici.

Il successo rimette quindi in corsa gli azzurri dopo il passo falso dell’esordio, ma il test decisivo deve ancora arrivare. Domani, sempre 20.30, l’Italia affronterà il Portogallo, in un match fondamentale per stabilire il piazzamento nel girone A.