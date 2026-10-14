Mondiali pista 2026, Italia fuori nelle qualificazioni del Team Sprint maschile e femminile

Avvio amaro a Shanghai per la velocità azzurra: Bianchi-Cusumano-Predomo chiudono decimi, Barbieri-Vece-Cenci sedicesime. Olanda e Gran Bretagna firmano i migliori tempi delle qualificazioni.

Partenza in salita per l’Italia ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista. Al velodromo di Shanghai le prove di velocità a squadre si sono chiuse con una doppia eliminazione: né il Team Sprint maschile né quello femminile sono riusciti a superare le qualificazioni.

Team Sprint maschile, Italia decima

Il terzetto composto da Matteo Bianchi, Filippo Cusumano e Mattia Predomo ha fermato il cronometro su 43.444, chiudendo al decimo posto e restando fuori dal turno successivo.

Il miglior tempo è stato dell’Olanda in 42.351, davanti alla Cina (42.627) e al Giappone (42.713). Si sono qualificate anche Australia, Gran Bretagna, Francia, Trinidad e Tobago e Repubblica Ceca.

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Team Sprint femminile, azzurre sedicesime

Eliminazione anche per Rachele Barbieri, Miriam Vece e Matilde Cenci, che hanno chiuso in 49.208, al sedicesimo posto su diciannove nazioni in gara.

Il miglior tempo è stato firmato dalla Gran Bretagna di Rhianna Parris-Smith, Sophie Capewell ed Emma Finucane in 45.842. Seconda la Cina, staccata di appena 70 millesimi, terza la Germania a 461 millesimi. Al primo turno sono approdati anche Atleti Neutrali, Australia, Olanda, Nuova Zelanda e Francia.

Per l’Italia si chiude così già in qualificazione il cammino nelle due prove di velocità a squadre, mentre il programma di Shanghai prosegue con le altre specialità.