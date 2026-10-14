Ciclismo su pista, Mondiali: il programma di oggi, l’Italia avanza nel quartetto femminile

Mondiali su pista 2026: Balsamo spinge le azzurre, tocca a Ganna. Il velodromo di Shanghai apre i Mondiali 2026 con la nazionale italiana subito in corsa per le medaglie.

Il ritorno di Elisa Balsamo con Vittoria Guazzini e Martina Fidanza

La giornata inaugurale del 14 ottobre è iniziata alle 04.30 italiane con le qualificazioni di inseguimento a squadre femminile sui quattro chilometri. Le azzurre difendono il titolo vinto un anno fa a Santiago del Cile e ritrovano nel quartetto la ex iridata su strada Elisa Balsamo insieme a Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza, con Chiara Consonni di riserva. La formazione italiana ha chiuso al terzo posto in 4’10”275, dietro a Gran Bretagna, prima in 4’08”055, e Germania, seconda in 4’09”978, ma davanti ai Paesi Bassi, quarti in 4’13”843.

In semifinale le italiane affronteranno le tedesche, riproponendo la sfida della passata finale mondiale, mentre britanniche e olandesi correranno per l’altro posto nella sfida per l’oro. Attenzione però al meccanismo per il bronzo, perché chi perde in semifinale non va in automatico a giocarsi il podio. I tempi delle due sconfitte verranno confrontati con quelli delle quattro nazionali impegnate nei turni di classificazione dal quinto fino all’ottavo posto, dove l’Australia sfida la Francia e la Cina affronta la Nuova Zelanda.

Solo i due migliori tempi tra queste sei squadre porteranno alla finale per il bronzo, escludendo le altre quattro. Contro la Germania bisognerà quindi vincere oppure fare un tempo veloce per restare in corsa per le medaglie.

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Da Filippo Ganna e Jonathan Milan a Mattia Predomo: orari tv

Il programma di Shanghai prosegue alle 06.29 con le qualificazioni maschili di inseguimento per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti, con Etienne Grimod di riserva, attesi poi dal primo turno delle 13.17.

Nel team sprint femminile, con qualificazioni alle 08.26, primo turno alle 12.35 e finali alle 13.55, corrono Rachele Barbieri, Matilde Cenci e Miriam Vece, con Consonni di scorta.

Nella prova maschile delle 09.20 gareggiano Matteo Bianchi, Filippo Cusumano e Mattia Predomo, più la riserva Stefano Minuta, puntando al turno delle 12.43 e alle finali delle 14.05. Alle 12.59 tocca allo scratch donne, dove Martina Fidanza cerca il podio con Barbieri di riserva.

Le fasi decisive vanno in onda in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.10 e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX e, dalle 12.25, su Eurosport 2 e DAZN.