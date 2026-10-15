Wta Wuhan, Paolini eliminata agli ottavi: Kartal vince 6-2 6-0

La britannica, numero 170 del ranking e in gara con il ranking protetto, supera nettamente l’azzurra in due set. Ai quarti affronterà Elina Svitolina.
Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina.
La 30enne di Bagni di Lucca, numero 33 del ranking mondiale e 15ª testa di serie, è stata battuta dalla britannica Sonay Kartal con il netto punteggio di 6-2 6-0.
Kartal domina in due set
La britannica, attualmente numero 170 WTA e in gara grazie al ranking protetto, aveva raggiunto la 44ª posizione mondiale poco più di un anno fa.
Contro Paolini ha imposto il proprio ritmo fin dal primo set, chiuso 6-2, per poi concedere ancora meno nella seconda frazione, terminata 6-0.
Paolini si ferma dopo due vittorie
L’azzurra aveva superato all’esordio la ceca Sara Bejlek, numero 20 WTA, prima di battere al secondo turno l’altra ceca Nikola Bartunkova, numero 29 del ranking.
Il suo percorso nel singolare si chiude dunque agli ottavi contro Kartal.
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Ai quarti Kartal sfida Svitolina
La britannica affronterà nei quarti di finale l’ucraina Elina Svitolina, numero 6 del mondo e quinta testa di serie del torneo.
Il WTA 1000 di Wuhan mette in palio un montepremi complessivo di 4.088.211 dollari.