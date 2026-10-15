Nasce FINTV: la tv della Federazione Italiana Nuoto

Nasce FINTV, il nuovo canale tematico della Federazione Italiana Nuoto ospitato su Sportface TV. Gare live, approfondimenti, interviste e format originali dedicati a nuoto, pallanuoto, tuffi, artistico, fondo e alle altre discipline federali.

Tutte le emozioni delle discipline acquatiche a portata di device. Sportface TV è lieta di annunciare l’arrivo di FIN TV, il nuovo canale tematico della Federazione Italiana Nuoto ospitato dalla piattaforma Sportface TV, proprio nell’anno che segna l’avvicinamento ai grandi appuntamenti internazionali, con gli eventi che daranno ufficialmente il via alla corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

FIN TV sarà un autentico hub di contenuti dedicati interamente alle discipline acquatiche, con trasmissioni live delle gare, approfondimenti, interviste e programmi originali sui volti principali in Italia di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e fondo.

“Siamo entusiasti di avviare una nuova e strategica partnership con Sportface TV – sottolinea il presidente della Federnuoto Paolo Barelli –. L’obiettivo è crescere insieme, abbinare ai canali di comunicazione federale e ai partner istituzionali un’altra forma di racconto; offrire un palinsesto moderno, capillare, accessibile gratuitamente. FINTV – continua Barelli – ospiterà le partite di Waterpolo Channel, le interviste del talk Camera di Chiamata, che si avvia alla seconda stagione, i campionati giovanili di nuoto e tanto altro. Con questo progetto intendiamo alimentare un ulteriore veicolo di emozioni ed emulazione, creare una straordinaria vetrina per promuovere inclusione e sicurezza balneare. Buon lavoro a tutti e buona visione con i nostri campioni di nuoto, fondo tuffi, artistico, pallanuoto e salvamento”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Mettere la nostra tecnologia al servizio dello sport e degli atleti italiani porta alla realizzazione dello scopo per cui Sportface TV è stata concepita: rendere sempre più libero l’accesso e la diffusione della cultura sportiva. Siamo orgogliosi che la Federazione Italiana Nuoto ci abbia scelto come partner per questo progetto e di ospitare il suo canale OTT, offrendo gratuitamente a tutti gli appassionati un hub dedicato, tra live, approfondimenti e format originali”, conclude Alessandro Picardi, presidente di Nexting, società proprietaria di Sportface TV.

Sportface TV è la piattaforma OTT italiana dedicata allo sport, disponibile via web app, applicazioni iOS e Android e attraverso il proprio canale FAST su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.