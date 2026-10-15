Mondiali pista, Italia maschile d’argento nell’inseguimento a squadre: oro alla Danimarca

Ganna, Milan, Lamon e Magagnotti chiudono la finale in 3’45”596, a 4”731 dai danesi, campioni del mondo per la quarta edizione consecutiva. Bronzo alla Gran Bretagna.

Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti si sono arresi in finale alla Danimarca, che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo nella specialità.

Il quartetto danese formato da Carl-Frederik Bévort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen ha dominato la sfida per l’oro, chiudendo in 3’40”865. L’Italia ha terminato in 3’45”596, con un ritardo di 4”731.

Danimarca subito davanti

La finale ha preso una direzione precisa fin dai primi giri. La Danimarca è transitata al primo chilometro con circa mezzo secondo di vantaggio sugli azzurri, aumentando progressivamente il margine.

Il divario ha superato il secondo ai 2000 metri ed è cresciuto ulteriormente nella seconda metà della prova, con Ganna e compagni incapaci di riavvicinarsi al quartetto scandinavo.

I danesi hanno così fermato il cronometro a meno di un secondo dal record del mondo di 3’39”977, stabilito dalla stessa Danimarca agli Europei di Konya del 2026.

Prima medaglia azzurra a Shanghai

Per l’Italia arriva comunque la prima medaglia di questi Mondiali e il ritorno sul podio iridato dell’inseguimento a squadre maschile dopo il 2023.

Nel quartetto azzurro ha trovato spazio il 19enne Alessio Magagnotti, inserito al fianco di Ganna, Milan e Lamon.

L’Italia aveva raggiunto la finale superando la Gran Bretagna nel primo turno, mentre la Danimarca aveva eliminato l’Australia.

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Bronzo alla Gran Bretagna

Nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna ha battuto la Francia. I britannici hanno concluso in 3’47”245, mentre i francesi hanno fermato il cronometro sul 3’50”351 dopo aver perso terreno soprattutto nell’ultimo chilometro.

La Danimarca conferma così il proprio dominio mondiale nella specialità, mentre l’Italia chiude con un argento la finale maschile e resta in attesa della prova decisiva del quartetto femminile, chiamato a giocarsi il titolo contro la Gran Bretagna.