ATP Vienna, Alcaraz accetta una wild card: debutto il 27 ottobre

Lo spagnolo sarà in campo all’Erste Bank Open dal 26 ottobre al 1° novembre. La sua presenza arriva dopo il forfait di Jannik Sinner e il rinvio a dicembre del Six Kings Slam.

Carlos Alcaraz sarà al via dell’Erste Bank Open di Vienna, torneo ATP 500 in programma dal 26 ottobre al 1° novembre. Lo spagnolo ha accettato una wild card messa a disposizione dagli organizzatori e tornerà così nella capitale austriaca a cinque anni dalla sua prima partecipazione.

La presenza di Alcaraz arriva in un momento particolare per il torneo, segnato dal forfait per infortunio di Jannik Sinner, campione in carica e presenza abituale a Vienna.

Il rinvio del Six Kings Slam favorisce l’accordo

A favorire l’intesa con gli organizzatori è stato anche il rinvio del Six Kings Slam, l’esibizione prevista in Arabia Saudita dal 21 al 24 ottobre e successivamente spostata al periodo compreso tra il 27 e il 30 dicembre.

Il direttore del torneo Herwig Straka ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto e per la possibilità di riportare a Vienna uno dei protagonisti più importanti del circuito.

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Alcaraz torna a Vienna dopo cinque anni

Alcaraz aveva già partecipato all’Erste Bank Open nel 2021. In quell’occasione era riuscito a raggiungere le semifinali, prima di essere eliminato dal tedesco Alexander Zverev.

Il numero 3 del ranking mondiale è atteso a Vienna sabato 24 ottobre, mentre il debutto sul campo centrale della Wiener Stadthalle è stato fissato per martedì 27 ottobre.

Zverev prima testa di serie, in gara anche Cobolli

Il tabellone potrà contare anche su diversi altri nomi di primo piano. Alexander Zverev sarà la prima testa di serie del torneo.

Tra i protagonisti annunciati figurano inoltre l’azzurro Flavio Cobolli, il russo Daniil Medvedev, l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Frances Tiafoe.