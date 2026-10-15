World Skate Games 2026, Sasso guida la Solo Dance Senior: tre medaglie azzurre tra gli Junior

Ad Asunción la campionessa in carica chiude al comando la style dance davanti a Natalia Baldizzone Morales. Tra gli Junior argento per Ludovica Ambrosino e Luca Buonincontro, bronzo per Mariaclaudia Parziale.

Roberta Sasso parte davanti nella difesa del titolo. Ai World Skate Games 2026 di Asunción, la campionessa in carica ha chiuso al primo posto la style dance, primo segmento della Solo Dance Senior femminile di pattinaggio artistico a rotelle, unica atleta capace di superare i 70 punti.

L’azzurra ha totalizzato 70.65 punti, con 36.27 nel punteggio tecnico e 34.48 nelle components: decisiva soprattutto la qualità della parte artistica.

Sasso davanti a Baldizzone, Artoni quarta

Alle sue spalle c’è la spagnola Natalia Baldizzone Morales, seconda con 69.65 punti (37.20 tecnico, 32.45 components) e autrice del miglior punteggio tecnico di giornata. Terza la brasiliana Gabriella Giraldi con 66.06 (34.88, 31.18), mentre l’altra azzurra Caterina Artoni è quarta con 64.37 (34.00, 30.37). Quinta la paraguaiana Erika Alarcon Anismoff con 64.13.

Solo Dance maschile, Allegranti terzo e Altieri Degrassi quarto

Classifica cortissima anche tra gli uomini. Al comando c’è il colombiano Brayan Carreno con 71.93 punti (36.67, 35.26), davanti all’argentino Facundo Javier Nieva Biza, secondo con 70.54.

L’Italia è pienamente in corsa con Yuri Allegranti, terzo con 70.04 (37.73, 32.31), e Gherardo Altieri Degrassi, quarto con 68.47 (34.10, 34.37). Con le prime quattro posizioni così ravvicinate, sarà la danza libera a decidere le medaglie.

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Junior donne, argento Ambrosino e bronzo Parziale

Nelle gare Junior sono già arrivate tre medaglie azzurre. Tra le ragazze Ludovica Ambrosino, in testa dopo la style dance, ha chiuso d’argento con 146.94 punti, superata nel programma libero dalla portoghese Albina Kachur, campionessa del mondo con 148.00.

Bronzo per Mariaclaudia Parziale, terza con 142.93, la stessa posizione occupata al termine del primo segmento.

Junior uomini, Buonincontro d’argento

Nella Solo Dance Junior maschile il titolo è andato al colombiano Jeshua Folleco con 159.75 punti. Argento per Luca Buonincontro con 155.58, davanti al brasiliano Felipe Tozato, bronzo con 139.59. Sesto l’altro azzurro Abramo Rocca con 129.41.

Il programma prosegue con le danze libere Senior, che assegneranno i titoli delle due gare ancora aperte.