Inter, infortunio per Lautaro Martinez: risentimento ai flessori, salta il derby col Milan

Gli esami svolti all’Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia sinistra. Il capitano nerazzurro potrebbe rientrare dopo la sosta di novembre, con l’Atalanta come possibile obiettivo.

Stop per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra. Sarà ora necessario attendere l’evoluzione dell’infortunio per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero del capitano dell’Inter.

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Lautaro verso il rientro dopo la sosta

Lo scenario più probabile porta a un ritorno a disposizione di Christian Chivu dopo la sosta di novembre. Tra le possibili date per il rientro c’è quella del 22 novembre, quando l’Inter affronterà l’Atalanta.

Lautaro sarà quindi costretto a saltare diverse partite nelle prossime settimane e, tra queste, anche il derby contro il Milan.

Lo staff nerazzurro seguirà giorno dopo giorno le condizioni dell’argentino, con l’obiettivo di evitare rischi e recuperarlo pienamente per la ripresa dell’attività dopo la sosta.