Mondiali pista, Italia in finale per l’oro nell’inseguimento donne: record azzurro e sfida alla Gran Bretagna

Balsamo, Alzini, Fidanza e Guazzini battono la Germania in 4’06”771, miglior tempo del turno e nuovo record italiano. Oggi alle 13.48 la finale contro le britanniche campionesse del record mondiale.

L’Italia vola in finale per l’oro nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Le campionesse del mondo in carica Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, con Chiara Consonni riserva, hanno battuto la Germania fermando il cronometro sul tempo di 4’06”771, alla media di 58,354 km/h.

Non soltanto la qualificazione alla finale: quello realizzato dalle azzurre è stato anche il miglior tempo dell’intero turno e il nuovo record italiano della specialità, migliorando il riferimento stabilito quest’anno agli Europei di Konya.

Italia davanti fin dal primo chilometro

Il quartetto azzurro ha preso immediatamente il comando della sfida con la Germania, passando ai 1000 metri in 1’06”793, con 435 millesimi di vantaggio sulle avversarie.

Il margine è cresciuto nella parte centrale della prova: ai 2000 metri l’Italia è transitata in 2’06”215 e, pur davanti al tentativo di rimonta tedesco nella fase conclusiva, ha conservato il vantaggio fino al traguardo.

La Germania ha chiuso in 4’07”685, a 914 millesimi dalle azzurre.

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Finale contro la Gran Bretagna alle 13.48

Per confermare il titolo mondiale conquistato a Santiago, l’Italia dovrà ora superare la Gran Bretagna. Le britanniche Morris, Barker, Couzens e Knight hanno vinto la propria batteria contro i Paesi Bassi in 4’07”238, 467 millesimi più lentamente rispetto al tempo delle azzurre.

La finale per la medaglia d’oro è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle 13.48 ora italiana.

La Gran Bretagna detiene anche il record del mondo della specialità, 4’02”808, stabilito a Konya il 2 febbraio 2026.

Nella finale per il bronzo si affronteranno invece Germania e Paesi Bassi. Le olandesi hanno chiuso il turno in 4’10”415. Fuori dalla corsa alle medaglie Nuova Zelanda, Cina, Francia e Australia.

Le azzurre difendono il titolo mondiale

L’Italia si presenta alla sfida decisiva da campione del mondo in carica. Rispetto al quartetto iridato dello scorso anno manca Federica Venturelli, mentre Letizia Paternoster è alle prese con un infortunio.

La finale femminile completa una giornata di grande rilievo per l’inseguimento azzurro: anche la formazione maschile composta da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si è qualificata alla sfida per il titolo, dove affronterà la Danimarca.

Eliminati Predomo e Vece

Nelle altre gare della sessione, Mattia Predomo è stato eliminato nelle qualificazioni del keirin maschile, mentre Miriam Vece è uscita nei sedicesimi di finale della velocità femminile, battuta dall’olandese Hetty Van de Wouw, campionessa del mondo in carica.