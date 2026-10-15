Arrampicata, World Climbing Series Boulder: quattro azzurri a Salt Lake City per l’ultima tappa

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre l’ultimo appuntamento stagionale dedicato al Boulder. Per l’Italia in gara Luca Boldrini, Matteo Reusa, Francesca Matuella e Stella Giacani. Finali in diretta su Discovery+ ed Eurosport.

La World Climbing Series Boulder torna in scena per l’ultimo appuntamento della stagione. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre il circuito farà tappa a Salt Lake City, dove saranno assegnati non soltanto i successi della prova conclusiva, ma anche i trofei della classifica generale.

Il Team Italia si presenterà con quattro atleti: Luca Boldrini e Matteo Reusa nella gara maschile, Francesca Matuella e Stella Giacani in quella femminile.

Boldrini e Reusa nella gara maschile

Saranno 82 gli atleti al via della competizione maschile sulle pareti allestite nel Baseball Stadium di Salt Lake City.

Luca Boldrini, ferrarese del Centro Sportivo Aeronautica Militare, ha preso parte all’intero circuito e ha raggiunto la semifinale nella tappa di Berna, chiusa al 19° posto. Attualmente occupa la 36ª posizione del ranking.

Con lui ci sarà Matteo Reusa, atleta pinerolese delle Fiamme Gialle. Nel corso della stagione ha disputato quattro tappe di Coppa del Mondo, oltre al circuito di Coppa Europa, dove ha conquistato una medaglia d’oro in Slovacchia. Ai Mondiali Giovanili di Arco ha invece ottenuto il bronzo.

Matuella e Giacani tra le 62 atlete al via

La competizione femminile vedrà impegnate 62 atlete. Per l’Italia saranno in gara Francesca Matuella e Stella Giacani.

Francesca Matuella, trentina del Centro Sportivo Aeronautica Militare, ha partecipato a tutte le tappe del circuito e ha centrato la semifinale a Keqiao, dove ha concluso al 19° posto.

Stella Giacani, anconetana delle Fiamme Gialle, ha invece disputato tre prove, raggiungendo la semifinale sia a Madrid sia a Praga. In Spagna ha ottenuto l’11° posto, mentre nella tappa ceca ha chiuso 23ª. In ambito continentale ha inoltre conquistato il bronzo ai Campionati Europei di Sukoró, in Ungheria.

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Anraku ha già vinto il circuito, tutto aperto tra le donne

In campo maschile il successo nella classifica generale è già matematicamente nelle mani di Sorato Anraku. Il fuoriclasse giapponese ha vinto tutte le cinque tappe disputate e dispone di quasi duemila punti di vantaggio sul secondo classificato, il coreano Lee.

Resta quindi aperta la corsa per gli altri due posti sul podio generale, con Lee, il francese Schalck e il belga Van Duysen ancora in lotta.

Situazione molto più incerta tra le donne. Al comando c’è la britannica McNeice con 3.740 punti, seguita dall’australiana Mackenzie a 3.470 e dalla statunitense Sanders a 3.300. Sarà dunque proprio l’ultima tappa di Salt Lake City ad assegnare il trofeo.

Il programma di Salt Lake City

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 17.00: qualifiche maschili

Ore 23.30: qualifiche femminili

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 18.00: semifinali maschili

Ore 03.00: finali maschili

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 18.00: semifinali femminili

Ore 03.00: finali femminili

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ e sui canali Eurosport.