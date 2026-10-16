WTA Wuhan, Errani e Paolini dominano Danilina-Zhang: azzurre in semifinale

La coppia italiana si impone 6-3 6-2 in poco più di un’ora e torna tra le migliori quattro di un torneo insieme per la prima volta da marzo. Sabato la sfida contro Storm Hunter e Katerina Siniakova. Le azzurre salgono anche al nono posto nella Race di doppio.

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in semifinale insieme al WTA 1000 di Wuhan. La coppia azzurra ha superato nettamente nei quarti Anna Danilina e Shuai Zhang, teste di serie numero 2, con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Una prestazione autoritaria delle italiane, che hanno concesso pochissimo nei propri turni di battuta e hanno preso progressivamente il controllo dell’incontro. In semifinale, sabato, troveranno Storm Hunter e Katerina Siniakova, terze teste di serie del tabellone.

Errani e Paolini prendono subito il comando

Le azzurre sono partite con un break immediato, prima di subire il controbreak di Danilina e Zhang. La prima frazione è poi proseguita in equilibrio fino all’ottavo game, quando Errani e Paolini hanno trovato il nuovo allungo.

Decisivo un punto costruito dalla difesa e chiuso a rete da Paolini, che ha permesso alla coppia italiana di conquistare il break del 5-3. Nel gioco successivo Jasmine ha servito per il set e le azzurre hanno chiuso alla prima occasione utile.

Nel primo parziale Errani e Paolini hanno conquistato il 71% dei punti giocati con la prima di servizio.

Secondo set senza storia

Il controllo dell’incontro è diventato ancora più evidente nella seconda frazione. Le italiane hanno strappato subito il servizio alle avversarie e hanno poi ottenuto un altro break nel quinto game, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Danilina e Zhang non sono riuscite a trovare continuità in risposta, mentre Errani e Paolini hanno gestito senza particolari difficoltà il vantaggio. Sul 5-2 è stata Errani a servire per il match: dopo tre occasioni non sfruttate, sul deciding point l’errore in lunghezza di Zhang ha consegnato la semifinale alle azzurre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabato Hunter-Siniakova

Per Errani e Paolini si tratta della prima semifinale conquistata insieme da marzo e della seconda in un WTA 1000 in questa stagione.

Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla coppia formata dall’australiana Storm Hunter e dalla ceca Katerina Siniakova, teste di serie numero 3 e due delle specialiste più affermate del circuito.

Le azzurre risalgono nella Race

Il successo permette inoltre a Errani e Paolini di superare Olivia Nicholls e Tereza Mihalikova e salire al nono posto nella Race di doppio.

La corsa verso le Finals resta quindi aperta: le italiane continuano a inseguire le posizioni utili alla qualificazione dopo un successo che rilancia anche le loro ambizioni nel finale di stagione.