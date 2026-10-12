Ginnastica ritmica, a Terni scatta la Serie A1, A2 e B: tutto in diretta su Sportface

La grande ginnastica ritmica italiana torna protagonista con il debutto del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B 2026, inserito nel calendario dei Top Events federali. Il primo appuntamento in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre all’Umbria Forum di Terni, dove alcune delle migliori società italiane si sfideranno nella prima tappa stagionale. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sportface, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutte le gare anche a distanza.

Terni apre il nuovo campionato della Serie A

Il weekend umbro rappresenterà il primo vero banco di prova della stagione per le squadre impegnate nelle tre categorie. La formula manterrà alta la tensione fin dall’esordio, perché ogni esercizio potrà pesare già in maniera importante sulla classifica generale.

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Dopo Terni, il campionato proseguirà con la seconda tappa al Biella Forum il 31 ottobre e il 1° novembre, quindi con il terzo appuntamento al Modigliani Forum di Livorno il 14 e 15 novembre.

Serie A1, A2 e B: due giorni di spettacolo su Sportface

Sulla pedana ternana si alterneranno le protagoniste della Serie A1, A2 e B, in una due giorni che promette qualità tecnica, rivalità e grande spettacolo. Sarà anche un’occasione importante per vedere all’opera molte delle ginnaste più interessanti del panorama nazionale, all’interno di un format che la Federazione ha inserito stabilmente tra i propri eventi di punta.

Il debutto di Terni segnerà quindi l’inizio di una corsa lunga e intensa, destinata a svilupparsi nell’arco di più tappe e premiare le squadre più continue. Per chi non sarà presente all’Umbria Forum, l’appuntamento sarà comunque garantito: tutta la prima tappa del Campionato di Serie A1, A2 e B sarà disponibile in diretta su Sportface.