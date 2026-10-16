Tennis su Sky e NOW dal 19 al 25 ottobre: cinque tornei ATP e WTA in diretta

Una settimana con tre ATP 250 e due tornei WTA: Lione, Bruxelles, Almaty, Ningbo e Osaka. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con copertura anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus e NOW.

Il grande tennis prosegue su Sky e in streaming su NOW con cinque tornei in diretta da lunedì 19 a domenica 25 ottobre. In programma tre appuntamenti del circuito ATP e due del circuito WTA, con una copertura quotidiana che accompagnerà il pubblico fino alle semifinali e alle finali del weekend.

In campo maschile si giocheranno l’ATP 250 Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes di Lione, l’ATP 250 PNB Paribas Fortis European Open di Bruxelles e l’ATP 250 Almaty Open in Kazakistan.

Sul fronte femminile spazio invece al WTA 500 BNB Ningbo Open in Cina e al WTA 250 Kinoshita Group Japan Open di Osaka.

Sky Sport Tennis canale di riferimento

Sky Sport Tennis sarà il canale principale per seguire in diretta, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello dei cinque tornei.

I clienti Sky potranno inoltre utilizzare Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203, che consente di accedere alle immagini in diretta dai diversi campi e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW sarà disponibile anche Extra Match, con ulteriori canali live dai campi prodotti direttamente da ATP e WTA.

La programmazione da lunedì a venerdì

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Dalle 4.30 alle 21: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis

Dalle 8.30 alle 19.15: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

Dalle 4.30 alle 23: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis

Dalle 8.30 alle 16.45: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

Dalle 4.30 alle 23: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis

Dalle 8.30 alle 15: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Dalle 4.30 alle 23: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis

Dalle 8.30 alle 15.45: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Dalle 4.30 alle 23: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis

Dalle 8.30 alle 18.45: il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Le semifinali di sabato 24 ottobre

Sky Sport Tennis

Ore 5: prima semifinale WTA 250 Osaka

Ore 7: seconda semifinale WTA 250 Osaka

Ore 9: prima semifinale WTA 500 Ningbo

Ore 12: prima semifinale ATP 250 Almaty

Ore 14: prima semifinale ATP 250 Lione

Ore 16: seconda semifinale ATP 250 Lione

Sky Sport Mix

Ore 15: seconda semifinale ATP 250 Almaty

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Le finali di domenica 25 ottobre

Sky Sport Tennis

Ore 5.30: finale WTA 250 Osaka

Ore 11: finale ATP 250 Almaty

Ore 14.30: finale ATP 250 Lione

Ore 16.30: finale ATP 250 Bruxelles

Aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Per gli abbonati è inoltre disponibile “Circoletto Rosso”, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.