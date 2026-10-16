“La nobile arte” stasera su Rai 2: il documentario sulla boxe prodotto da Nexting

Venerdì 16 ottobre in seconda serata il lavoro realizzato da Nexting in collaborazione con Rai Documentari. Un viaggio tra memoria e presente per raccontare la boxe attraverso campioni, giovani pugili, palestre e materiali d’archivio.

“La nobile arte” arriva stasera su Rai 2. Venerdì 16 ottobre, in seconda serata, andrà in onda il documentario prodotto da Nexting in collaborazione con Rai Documentari, dedicato alla storia, all’evoluzione e al significato sociale della boxe.

Un viaggio attraverso epoche, palestre e generazioni, costruito intrecciando testimonianze personali, immagini d’archivio e sguardi contemporanei per raccontare uno sport che va oltre il combattimento sul ring.

Dalla storia della boxe alle nuove generazioni

Il documentario parte dalle voci dei grandi protagonisti del passato per ricostruire le radici di una disciplina fondata su sacrificio, rigore e desiderio di riscatto.

Accanto alla memoria trovano spazio i giovani pugili e le nuove realtà della boxe contemporanea, chiamati a confrontarsi con temi come identità, inclusione, periferie urbane, pressione mediatica e desiderio di affermazione.

Ne nasce un dialogo continuo tra passato e presente, nel quale il racconto sportivo diventa anche racconto personale e collettivo.

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Le palestre come luoghi di formazione

“La nobile arte” attraversa inoltre le trasformazioni tecniche, culturali e sociali che hanno segnato la boxe nel corso dei decenni, soffermandosi sul ruolo delle palestre.

Non soltanto luoghi nei quali prepararsi a un incontro, ma spazi di formazione umana, appartenenza e incontro tra generazioni diverse. Il pugilato viene così raccontato anche come una scuola di disciplina e resistenza, capace in alcuni casi di offrire occasioni di riscatto e nuovi punti di riferimento.

Archivio, allenamenti e testimonianze

Il documentario alterna immagini di repertorio, allenamenti quotidiani e testimonianze dirette, restituendo una visione della boxe che non si limita allo spettacolo e alla competizione.

Al centro rimangono le persone e le storie che hanno costruito e continuano a trasformare questo sport, tra memoria delle proprie origini e capacità di confrontarsi con il presente.

“La nobile arte”, prodotto da Nexting in collaborazione con Rai Documentari, sarà trasmesso stasera, venerdì 16 ottobre, in seconda serata su Rai 2.