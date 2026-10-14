Scherma, parte la Coppa del Mondo 2026/2027: 72 azzurri tra Takamatsu, Casablanca e Orano

Da domani, giovedì 15 ottobre, a domenica 18 subito in pedana tutte le armi. Fioretto in Giappone, spada in Marocco e sciabola in Algeria, dove Leonardo Caserta debutterà da CT della Nazionale maschile. Da aprile 2027 scatterà il percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028.

Comincia con un weekend che coinvolgerà tutte le armi la Coppa del Mondo di scherma 2026/2027. Da domani, giovedì 15 ottobre, a domenica 18 saranno complessivamente 72 gli azzurri in pedana tra Takamatsu, Casablanca e Orano.

Il fioretto ripartirà dal Giappone, la spada dal Marocco e la sciabola dall’Algeria. È il primo passo della stagione che, dall’aprile 2027, entrerà nel vivo anche per il percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Il programma sarà identico nelle tre sedi: giovedì spazio alle qualificazioni maschili e venerdì a quelle femminili, con i top 16 del ranking mondiale già ammessi di diritto ai tabelloni principali. Sabato si disputeranno tutte le gare individuali fino all’assegnazione delle medaglie, mentre domenica sarà dedicata alle prove a squadre.

Fioretto, l’Italia riparte da Takamatsu

Il fioretto azzurro guidato dal CT Simone Vanni inaugurerà la stagione a Takamatsu.

Tra gli uomini saranno in gara Guillaume Bianchi, numero 3 del ranking mondiale, Filippo Macchi (4), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (13), Giulio Lombardi (33), Davide Filippi (57), Edoardo Luperi (60), Giuseppe Franzoni (61), Lorenzo Nista (68), Alessio Foconi (77), Damiano Di Veroli (100) e Mattia De Cristofaro (131).

Nel settore femminile riflettori sulla detentrice della Coppa del Mondo Martina Favaretto, numero 1 al mondo. Con lei ci saranno Martina Batini (2), Arianna Errigo (4), Anna Cristino (7), Alice Volpi (13), Martina Sinigalia (31), Francesca Palumbo (37), Irene Bertini (44), Carlotta Ferrari (61), Aurora Grandis (64), Matilde Molinari (81) ed Elena Tangherlini (95).

I quartetti per le gare a squadre di domenica saranno definiti successivamente.

Spada, a Casablanca Santuccio numero 1 del mondo

La Coppa del Mondo di spada partirà invece da Casablanca. Il gruppo maschile del CT Diego Confalonieri sarà composto da Simone Mencarelli, terza testa di serie, Matteo Galassi (5), Davide Di Veroli (7), Filippo Armaleo (70), Andrea Santarelli (89), Gianpaolo Buzzacchino (107), Enrico Piatti (121), Fabrizio Cuomo (130), Valerio Cuomo (142), Nicolò Del Contrasto (174), Cristiano Sena (196) e Riccardo Cedrone (302).

Tra le donne il CT Dario Chiadò potrà contare sulla numero 1 del ranking mondiale Alberta Santuccio. Con lei Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (28), Gaia Caforio (31), Roberta Marzani (57), Sara Maria Kowalczyk (63), Gaia Traditi (67), Alessandra Bozza (78), Federica Isola (94), Lucrezia Paulis (120), Carola Maccagno (127) e Nicol Foietta (236).

Sono già stati scelti i quartetti per le prove a squadre: tra gli uomini toccherà a Mencarelli, Galassi, Di Veroli e Santarelli, mentre la formazione femminile sarà composta da Santuccio, Caforio, Paulis e Traditi.

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Sciabola, a Orano il debutto di Leonardo Caserta

Partenza in Algeria per la sciabola, con la tappa di Orano che segnerà anche il debutto di Leonardo Caserta alla guida della Nazionale maschile.

Il nuovo CT schiererà Cosimo Bertini (numero 26 del ranking), Michele Gallo (29), Matteo Neri (32), Pietro Torre (33), Marco Mastrullo (50), Leonardo Dreossi (53), Dario Cavaliere (60), Edoardo Cantini (78), Mattia Rea (130), Giorgio Marciano (237), Leonardo Reale (240) e Lupo Veccia Scavalli (245).

Il gruppo femminile del CT Andrea Aquili sarà invece formato da Michela Battiston (9), Mariella Viale (19), Manuela Spica (30), Claudia Rotili (39), Chiara Mormile (61), Giulia Arpino (64), Martina Criscio (78), Carlotta Fusetti (100), Vittoria Mocci (158), Michela Landi (163), Benedetta Fusetti (213) e Gaia Karola Carafa (382).

I quartetti per le gare a squadre saranno definiti dopo le prove individuali.

Tre arbitri italiani nel weekend di Coppa del Mondo

Il primo fine settimana della stagione vedrà impegnati anche tre arbitri internazionali italiani. Simona Pierucci sarà a Takamatsu per il fioretto, Gianmarco Costanzo a Orano per la sciabola e Laura Argenti a Casablanca per la spada.

Per Argenti sarà un appuntamento particolare: in Marocco debutterà infatti come arbitro delle liste d’élite GP della FIE nella specialità della spada. Jacopo Rubini, specialista della sciabola, è invece impegnato a Tbilisi per i Campionati Mondiali Master.

Il programma dal 15 al 18 ottobre

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Preliminari delle gare individuali maschili di fioretto a Takamatsu, spada a Casablanca e sciabola a Orano.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Preliminari delle gare individuali femminili nelle tre sedi.

SABATO 17 OTTOBRE

Tabelloni principali delle gare individuali maschili e femminili, fino all’assegnazione delle medaglie.

DOMENICA 18 OTTOBRE

Gare a squadre maschili e femminili di fioretto, spada e sciabola.

Gli staff azzurri

Fioretto: CT Simone Vanni; staff tecnico Fabio Galli, Luca Simoncelli e Marco Vannini; medico Sebastiano Vasta; fisioterapisti Massimiliano Aver e Fabrizio Scopece.

Spada: CT Diego Confalonieri per gli uomini e Dario Chiadò per le donne; staff tecnico Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Maurizio Mencarelli; medico Riccardo Foti; fisioterapisti Lorenzo Giannini e Riccardo Lazzari.

Sciabola: CT Leonardo Caserta per gli uomini e Andrea Aquili per le donne; staff tecnico Marco Ciari; medico Jacopo Kowalczyk; fisioterapisti Filippo Polgrossi e Andrea Giannattasio.