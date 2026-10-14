Sci alpino, undici azzurre al via nel gigante di Soelden: torna Marta Bassino

Sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach scatterà la Coppa del Mondo femminile. Assenti Federica Brignone e Sofia Goggia, rientra Bassino dopo lo stop della scorsa stagione.
Saranno undici le azzurre al via del gigante femminile di Soelden, gara inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027 in programma sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach.
La squadra italiana, diretta da Gianluca Rulfi e seguita dall’allenatore responsabile Luca Agazzi, dovrà fare a meno delle già annunciate Federica Brignone e Sofia Goggia, ma ritroverà Marta Bassino.
Bassino torna a Soelden
La 30enne cuneese rientra dopo aver saltato l’intera scorsa stagione in seguito all’infortunio riportato proprio alla vigilia della gara austriaca.
Bassino, vincitrice della Coppa del Mondo di gigante nel 2021, vanta sette successi in carriera e proprio a Soelden ha conquistato una delle sue vittorie. Il gigante sul Rettenbach segnerà dunque il suo ritorno alle gare nel massimo circuito.
Della Mea guida il gruppo azzurro nella start list
Accanto a Bassino ci sarà Lara Della Mea, attualmente l’italiana meglio classificata nella start list di specialità con l’undicesima posizione.
Presente anche Laura Pirovano, che disputerà tutti i giganti della stagione, mentre Asja Zenere ripartirà dal 17° posto ottenuto nella scorsa edizione della gara di Soelden.
Tra le convocate figurano inoltre Ilaria Ghisalberti, ancora a caccia della prima qualificazione alla seconda manche sul Rettenbach dopo tre eliminazioni, e Giorgia Collomb, alla sua terza presenza.
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Esordio in Coppa del Mondo per Tatum Bieler
Grande attesa anche per Tatum Bieler, bronzo nel gigante ai Mondiali junior di Narvik dello scorso anno, che farà a Soelden il proprio esordio assoluto in Coppa del Mondo.
Prima presenza tra le porte larghe anche per Emilia Mondinelli, mentre sarà al via la campionessa del mondo junior della specialità Anna Trocker.
Completano il gruppo Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu, entrambe con il posto assicurato per tutta la stagione grazie ai risultati ottenuti nella passata annata di Coppa Europa.
Preparazione tra Rettenbach e Val Senales
Le azzurre stanno provando in questi giorni la parte alta del tracciato di gara insieme alle altre nazionali. La preparazione sarà poi rifinita in Val Senales da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre.
Il programma del gigante di Soelden
Il gigante femminile di sabato 24 ottobre prenderà il via alle ore 10 con la prima manche, mentre la seconda manche è prevista alle 13.
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport.
Le undici azzurre convocate
Marta Bassino
Lara Della Mea
Laura Pirovano
Asja Zenere
Ilaria Ghisalberti
Giorgia Collomb
Tatum Bieler
Emilia Mondinelli
Anna Trocker
Alice Pazzaglia
Sophie Mathieu