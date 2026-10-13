WTA Wuhan, Errani e Paolini partono forte: Fernandez e Gibson battute in due set

Esordio convincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan. Le campionesse olimpiche, teste di serie numero 8, hanno superato al primo turno la canadese Leylah Fernandez e l’australiana Talia Gibson con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Una vittoria netta, costruita soprattutto grazie alla maggiore solidità nei momenti chiave e a una pressione costante in risposta. Agli ottavi le azzurre affronteranno ora Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls.

Primo set controllato, poi l’accelerazione decisiva

Dopo un avvio equilibrato, Errani e Paolini hanno trovato il primo break nel terzo gioco, approfittando di un errore di Gibson. Poco dopo è arrivato anche il secondo strappo, utile per salire sul 4-1. Feranndez e Gibson hanno provato a rientrare, recuperando uno dei due break, ma la coppia italiana è rimasta lucida fino al 6-4 conclusivo.

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Il rendimento delle azzurre è cresciuto ulteriormente nel secondo parziale. Break immediato in apertura, consolidato poi dal turno di servizio successivo, quindi nuovo allungo sul 3-0 grazie a un doppio fallo di Fernandez. Da quel momento Errani e Paolini hanno gestito senza particolari affanni, chiudendo 6-2 con una discesa a rete della romagnola.

Numeri solidi e ora gli ottavi

La superiorità italiana emerge anche dalle statistiche. Errani e Paolini hanno messo in campo il 78% di prime, vincendo il75% dei punti con la prima di servizio. Il computo totale racconta un netto 59-38 nei punti conquistati, con 17 vincenti e 13 errori gratuiti.

Dopo i quarti raggiunti a Pechino, dunque, il binomio azzurro ha iniziato Wuhan con il piede giusto. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato da Mihalikova e Nicholls, coppia più strutturata e abituata al doppio. Ma l’esordio ha restituito sensazioni molto positive: Errani e Paolini vogliono arrivare fino in fondo anche in Cina.