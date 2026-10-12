Curling, Team Spiller lancia un segnale verso gli Europei: secondo posto di prestigio a Basilea

Il Team Spiller continua a crescere e manda un segnale importante in vista dei prossimi Europei di Curling. Pochi giorni dopo aver conquistato a Cembra Lisignano il diritto di rappresentare l’Italia nella rassegna continentale, la formazione azzurra ha ottenuto un prestigioso secondo posto posto alla Swiss Cup Basel 2026, torneo internazionale disputato a Basilea. Un risultato che conferma l’ottimo momento del gruppo guidato da Stefano Spiller e alimenta le aspettative in vista di Ostrava, in programma dal 27 ottobre al 1 novembre.

Spiller fino alla finale, poi lo stop contro il Team Klima

La formazione composta dallo skip Stefano Spiller, insieme ad Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller, ha disputato un torneo di alto livello, riuscendo ad arrivare fino all’ultimo atto della competizione. In finale gli azzurri si sono arresi per 7-5 al Team Klima, formazione ceca, ma questo secondo post resta un risultato di assoluto valore considerando il livello internazionale dell’appuntamento.

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Particolarmente significativa anche la semifinale tutta italiana, nella quale il Team Curling Cembra ha dominato il Curling Suditoril AM-Team Retornaz con un netto 8-2. Per Retornaz e compagni si è trattato della quarta sconfitta consecutiva contro Spiller, contando anche gli ultimi tre incontri della serie finale del Challenge.

Verso Ostrava con fiducia crescente

A completare il quadro italiano a Basilea c’era anche il Team Zisa, formato da Mattia Giovanella, Andrea Zisa, Francesco De Zanna e Francesco Vigliani. Dopo aver superato la fase a gironi, la formazione è stata eliminata ai quarti proprio del Team Retornaz con i punteggio di 7-3.

Il dato più importante resta però la contenuto monitorata del Team Spiller. Dopo il successo nel Challenge e il secondo posto in Svizzera, la formazione azzurra sembra aver trovato ritmo e fiducia. Gli Europei di Ostrava sono oramai vicini e l’Italia può presentare con ambizioni concrete.