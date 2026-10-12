Mondiali Master di maratona, Italia da cinque medaglie: doppio oro a Zagabria

L’Italia ha chiuso con un bilancio di grande prestigio i Campionati Mondiali Master di Maratona disputati domenica a Zagabria. Gli azzurri hanno conquistato complessivamente cinque medaglie, con due ori, due argenti e un bronzo, confermando la profondità e la qualità del movimento italiano anche nelle categorie O35. A brillare sono stati soprattutto la squadra M60 e Francesco Diana, capace di firmare una prestazione straordinaria nella categoria M80.

Squadra M60 d’oro, Gagliardini anche bronzo individuale

Il primo titolo mondiale è arrivato nella prova a squadra M60, dove l’Italia ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a Mauro Gagliardini, Francesco Berardi e Giovanni Bivona. Per Gagliardini la soddisfazione è stata doppia: il portacolori dei Runners Bergamo ha infatti centrato anche il bronzo individuale chiudendo la maratona in 2h46:54.

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Un risultato che ha contribuito in maniera decisiva al successo collettivo della formazione azzurra e che ha aperto nel migliore dei modi il medagliere italiano nella capitale croata.

Diana campione mondiale a quasi 81 anni, argenti per Grillo e Cangiano

L’impresa più suggestiva porta però la firma di Francesco Diana. L’atleta dell’Amatori Vesuvio, a quasi 81 anni, ha completato i 42,195 chilometri in 3h58:33, laureandosi campione del mondo nella categoria M80. Un tempo sotto le quattro ore che rende ancora più speciale il suo titolo.

A completare il bottino italiano sono arrivati due argenti. Gianfilippo Grillo ha chiuso secondo nella categoria M35 con il tempo di 2h34:00, mentre Carlo Cangiano ha conquistato la piazza d’onore tra gli M40 in 2h34:41.