Mondiali pista 2026, da Shanghai parte la corsa verso Los Angeles 2028: l’Italia punta forte su Ganna e il quartetto

I Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre, non assegneranno soltanto le medaglie iridate. La rassegna cinese rappresenterà infatti il primo vero snodo del percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà con una squadra ambiziosa e con diversi nomi di primo piano, a partire da Filippo Ganna, reduce dall’argento nella cronometro ai Mondiali su strada e pronto a tornare protagonista anche sul velodromo.

Il ranking UCI sarà decisivo

La strada verso Los Angeles passerà esclusivamente attraverso il Ranking UCI. Per costruire la classifica che assegnerà i pass olimpici verranno presi in considerazione i risultati ottenuti ai Mondiali 2026 e 2027, ai Campionati continentali 2027 e 2028 e i due migliori piazzamenti ottenuti in Coppa del Mondo nel biennio 2027-2028.

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A disposizione ci saranno otto posti per squadra nei team sprint, trenta nello sprint e nel keirin, otto squadre nel team pursuit, quattordici nella madison e diciannove nell’omnium.

Shanghai vaòe già tantissimo per l’Italia

Per l’Italia, quindi, Shanghai avrà un peso che andrà ben oltre il semplice medagliere. Ogni risultato potrà incidere nel lungo periodo, soprattutto nelle specialità in cui gli azzurri vantano tradizione e profondità. Il riferimento principale resta il team pursuit, disciplina nella quale Ganna e compagno hanno conquistato l’oro a Tokyo 2020 e il bronzo a Parigi 2024.

Il Mondiale cinese servirà dunque anche per capire a che punto sia il progetto azzurro nel nuovo ciclo olimpico. L’obiettivo immediato sarà salire sul podio e raccogliere punti pesanti; quello a lungo termine, naturalmente, sarà presentarsi a Los Angeles con il maggior numero possibile di carte da medaglia