Mondiali Master 2026, Gianna Cirillo conquista il bronzo nella spada Over70: Italia ancora sul podio

L’Italia continua a raccogliere soddisfazioni ai Mondiali Master di scherma 2026 a Tbilisi. Nella quarta giornata di gare è arrivata infatti una splendida medaglia di bronzo per Gianna Cirillo nella spada femminile O70. L’azzurra ha costruito il proprio percorso con grande solidità, fermandosi soltanto in semifinale al termine di un assalto deciso all’ultima stoccata. Sfiorano invece il podio Iris Gardini, settima, e Barbara Gabella, sesta tra le O50.

Cirillo perfetta fino alla semifinale

La gara di Gianna Cirillo è iniziata nel migliore dei mio, con un netto 10-0 contro l’australiana Ballard nel tabellone delle 31. Negli ottavi, invece, la ligure ha dovuto soffrire molto di più per avere la meglio sulla britannica Haldane, battuta 4-3. La certezza della medaglia è arrivata nei quarti, grazie al successo per 8-4 sulla francese Aubailly.

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In semifinale, poi Cirillo ha lottato fino all’ultimo contro la finlandese Smeroja, cedendo soltanto sul 10-9. Un ko amaro per come è maturato, ma che non cancella il valore di un bronzo mondiale meritato.

Gardini e Gabella a un passo dalla medaglia

Nella stessa prova O70, Iris Gardini ha chiuso al settimo posto dopo aver superato Delacour e Kummich, prima di arrendersi nei quarti alla statunitense Bowie per 10-9. Tra le O50, invece, Barbara Gabella ha raggiunto il sesto posto dopo tre vittorie consecutive, fermandosi ai quarti.

Per l’Italia arrivano inoltre i noni posti di Jacopo Inverardi nel fioretto O40 e Marco Bosio tra gli O60. Domani il programma proseguirà con altre quattro gare individuali, con nuovi azzurri pronti a cercare spazio sul podio di Tbilisi.