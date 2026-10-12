Skeet, l’Italia si prepara al Mondiale di Doha: sei azzurri in raduno a Laterina

La Nazionale italiana di skeet ha iniziato il conto alla rovescia verso il grande appuntamento di fine stagione. Laterina, in provincia di Arezzo, per un raduno tecnico specificamente pensato in vista dei Campionati Mondiali ISSF di Doha, in programma dall’1 al 14 novembre. Un appuntamento dal peso enorme, perché oltre ai titoli iridati saranno in palio anche le prime carte olimpiche per Los Angeles 2028.

Sei azzurri al lavoro

A coordinare il raduno è il Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde, che ha convocato sei specialisti, tre uomini e tre donne, per perfezionare la preparazione tecnica e verificare lo stato di forma a poche settimane dal Mondiale.

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Nel gruppo maschile figurano Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Gabriele Rossetti, mentre tra le donne sono presenti Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Sara Bongini. Al fianco del DT c’è anche il preparatore atletico della Nazionale Edoardo Krischner, impegnato nel lavoro fisico della rifinitura degli azzurri.

Doha nel mirino, tra Mondiale e pass olimpici

Le quattro giornate di Laterina rappresentano quindi un passaggio cruciale nella costruzione dell’appuntamento qatariota. Il Mondiale di Doha non sarà infatti soltanto l’ultima grande rassegna internazionale dell’anno, ma anche uno snodo già importante nel percorso verso Los Angeles 2028.

Per questo lo staff azzurro sta lavorando non solo sugli aspetti tecnici, ma anche sulla continuità di rendimento e sulla gestione della pressione. L’obiettivo è arrivare in Qatar con una squadra pronta a giocarsi fino in fondo le proprie chance, forte dell’esperienza di atleti già abituati ai grandi palcoscenici internazionali.